 Спасатели в Японии нашли ребенка с затонувшего круизного судна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2022

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Мир

Спасатели в Японии нашли ребенка с затонувшего круизного судна

Спасатели доставили в больницу ребенка с затонувшего с круизного судна Kazu 1. Подтверждена гибель десяти человек.

Поисковая операция после крушения круизного судна около полуострова Сиретоко

Поисковая операция после крушения круизного судна

Японские спасатели обнаружили в воде ребенка с круизного судна Kazu 1, которое затонуло близ полуострова Сиретоко на востоке острова Хоккайдо в Охотском море. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил телеканал NHK.

Малыша, пол и возраст которого не уточняется, подняли на борт патрульного судна Береговой охраны Японии около 23.00 (17.00 мск) 24 апреля и позднее доставили в больницу.

Подтверждена гибель десяти человек

Kazu 1 отправило сигнал бедствия 23 апреля. На борту находились 26 пассажиров и членов экипажа, включая двух детей. Подтверждена гибель семи мужчин и трех женщин.

Представители Береговой охраны отметили, что у побережья полуострова Сиретоко - много скал, местами глубина до дна превышает 100 метров. Обнаружить судно пока не удалось. Выйдя на связь, экипаж предупредил, что оно вскоре затонет.

Поисковые работы продолжаются, хотя, как отмечают спасатели, шансы найти выживших снижаются с каждым часом.

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    Автор: Ирина Филатова


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