 SpaceX представила корабль для полетов на Луну и Марс | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.09.2019

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Мир

SpaceX представила корабль для полетов на Луну и Марс

Уже в 2025 году, по планам Илона Маска, на Марс сможет отправиться пилотируемая миссия. Компания SpaceX представила многоразовый космический корабль.

Илон Маск на представлении нового космического корабля, 28 сентября 2019 г.

Илон Маск на представлении нового космического корабля, 28 сентября 2019 г.

Контекст

В США Илон Маск запускает очередную ракету. Россия же из-за своей изоляционистской политики теряет огромные возможности на технологических рынках, считает Александр Плющев. (23.02.2018)

Успешный старт ракеты Falcon 9 осуществила в США частная компания - хотя и по заказу государственного агентства. Тренд к частной космонавтике набирает силу, подтвердил DW немецкий эксперт. (22.02.2017)

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно. Сам Маск представил последние разработки в ночь на воскресенье, 29 сентября, на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас. Космический корабль, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города, сообщается в твиттере компании SpaceX.

Некоторое время назад Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Уже в 2025 году, согласно планам, представленным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс. При этом эксперты американского космического агентства NASA полагают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.

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