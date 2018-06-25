 S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом | Экономические новости из Германии | DW | 20.07.2019

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Экономика

S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом

Москва приветствовала решение агентства Standard & Poor's сохранить кредитный рейтинг РФ на нынешнем уровне. Повышение произошло в феврале после трех лет на "мусорном" уровне.

Офис Standard & Poor's в Нью-Йорке

Офис Standard & Poor's в Нью-Йорке

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России, передают информационные агентства в субботу, 20 июля. Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "BBB-", а краткосрочный - на уровне "/A-3". 

Эксперты агентства подчеркнули, что как внешний, так и государственный балансы страны способны амортизировать возможный удар по экономике в случае введения новых международных санкций в отношении России.

Контекст

Дело американского инвестора Майкла Калви стало шоком для российской экономики, заявил на Петербургском международном экономическом форуме Алексей Кудрин. (06.06.2019)

О влиянии западных санкций на экономику России и стратегию развития российских корпораций шла речь на конференции рейтингового агентства S&P Global Ratings в Москве. Детали - у DW. (13.11.2018)

Standard & Poor's также сохранило стабильный прогноз изменения долгосрочных рейтингов. 

Российский Минфин приветствовал решение S&P, а глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что инвесторы на рынке лучше оценивают Россию с точки зрения финансовых рисков, чем рейтинговые агентства.

В феврале 2019 года Standard & Poor's повысило суверенный кредитный рейтинг РФ до так называемого инвестиционного уровня "BBB- " со стабильным прогнозом. До этого Россия три года находилась на так называемом "мусорном" уровне "BB+". 

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    Автор: Елена Барышева


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