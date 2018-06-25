S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом

Москва приветствовала решение агентства Standard & Poor's сохранить кредитный рейтинг РФ на нынешнем уровне. Повышение произошло в феврале после трех лет на "мусорном" уровне.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России, передают информационные агентства в субботу, 20 июля. Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "BBB-", а краткосрочный - на уровне "/A-3".
Эксперты агентства подчеркнули, что как внешний, так и государственный балансы страны способны амортизировать возможный удар по экономике в случае введения новых международных санкций в отношении России.
Standard & Poor's также сохранило стабильный прогноз изменения долгосрочных рейтингов.
Российский Минфин приветствовал решение S&P, а глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что инвесторы на рынке лучше оценивают Россию с точки зрения финансовых рисков, чем рейтинговые агентства.
В феврале 2019 года Standard & Poor's повысило суверенный кредитный рейтинг РФ до так называемого инвестиционного уровня "BBB- " со стабильным прогнозом. До этого Россия три года находилась на так называемом "мусорном" уровне "BB+".
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