Standard & Poor's (S&P)

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Аналитики Standard & Poor's объяснили неизменность кредитного рейтинга РФ в иностранной валюте снижением добычи нефти и падением цен. Они ожидают сокращения ВВП России на 4,8 процента из-за пандемии.
Standard & Poor's подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валютах на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
Аналитики Standard & Poor's отметили накопление валютных резервов, повышение темпа роста экономики Украины, а также снижение бюджетного дефицита. S&P также улучшило прогноз роста ВВП страны.
Москва приветствовала решение агентства Standard & Poor's сохранить кредитный рейтинг РФ на нынешнем уровне. Повышение произошло в феврале после трех лет на "мусорном" уровне.
Долгосрочный кредитный рейтинг Греции повышен до отметки B+ со стабильным прогнозом. Standard & Poor's отметило улучшение ситуации с обслуживанием Афинами суверенного долга.
Теперь Россия находится на "инвестиционном" уровне со стабильным прогнозом. Это произошло благодаря "консервативной макроэкономической политике", отметило агентство.
Standard & Poor's с 50-процентной вероятностью предрекает полный дефолт Венесуэлы в течение 3-х месяцев, поскольку страна демонстрирует неспособность обслуживать свои долги по кредитам.
Крупнейшие рейтинговые агентства понизили долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы, предупредив о высокой вероятности дефолта. Президент страны Мадуро надеется на реструктуризацию внешнего долга.
США должны повысить предельный полоток госдолга. Промедление грозит худшими последствиями, чем крах банка Lehman Brothers, считает агентство Standard & Poor's.
В пресс-релизе рейтингового агентства решение улучшить прогнозы объяснили продолжающейся адаптацией российской экономики к низким ценам на нефть и снижением внешних рисков.
Прогноз по кредитному рейтингу РФ повышен экспертами Standard & Poor's с "негативного" до "стабильного" на фоне снижения внешних рисков. Ожидается рост ВВП РФ на 1,6% в 2017-2019 годах.
Рейтинг Киева понижен из-за того, что городские власти решили продлить срок погашения национальных облигаций. Аналитики заявили о крайне высокой вероятности дефолта в украинской столице.
Однако пока платежеспособность Турции находится на достаточном уровне, полагают в Fitch. Ранее рейтинг страны понизило агентство Standard&Poor’s
После провала попытки госпереворота в Турции рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг этой страны. Эксперты ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Турции.
Фондовый индекс S&P 500, который называют "барометром американской экономики", сразу после начала торгов достиг рекордного значения за всю историю своего существования.
Как результат референдума о выходе Великобритании из ЕС, рейтинговое агентство Standard & Poor's на две ступени понизило ее кредитный рейтинг, подкрепив новую отметку негативным прогнозом.
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