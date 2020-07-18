Standard & Poor's (S&P)

S&P улучшило прогноз по кредитному рейтингу России

Прогноз по кредитному рейтингу РФ повышен экспертами Standard & Poor's с "негативного" до "стабильного" на фоне снижения внешних рисков. Ожидается рост ВВП РФ на 1,6% в 2017-2019 годах.