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Standard & Poor's (S&P)

Ein-Rubel-Münze vor russischer Fahne mit Schneefall, wirtschaftliche Folgen von Sanktionen gegen Russland

Агентство S&P сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России 18.07.2020

Аналитики Standard & Poor's объяснили неизменность кредитного рейтинга РФ в иностранной валюте снижением добычи нефти и падением цен. Они ожидают сокращения ВВП России на 4,8 процента из-за пандемии.
epa02965643 (FILE) A file photograph shows a view of the offices of Standard and Poor's in New York, New York, USA, on 28 April 2010. Media reports state on 14 October 2011 that Standard and Poor's has cut Spain's long-term credit rating by one notch, from AA to AA minus, because of the weak finances of its banking system, threats to its economic growth and high unemployment. The worldâ€_s leading ratings agency warned of further downgrades, saying the long-term outlook of the rating for the eurozoneâ€_s fourth-largest economy is negative. EPA/JUSTIN LANE *** Local Caption *** 00000402136566 |

Агентство S&P подтвердило рейтинги РФ на инвестиционном уровне 27.03.2020

Standard & Poor's подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валютах на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
epa02965643 (FILE) A file photograph shows a view of the offices of Standard and Poor's in New York, New York, USA, on 28 April 2010. Media reports state on 14 October 2011 that Standard and Poor's has cut Spain's long-term credit rating by one notch, from AA to AA minus, because of the weak finances of its banking system, threats to its economic growth and high unemployment. The worldâ€_s leading ratings agency warned of further downgrades, saying the long-term outlook of the rating for the eurozoneâ€_s fourth-largest economy is negative. EPA/JUSTIN LANE *** Local Caption *** 00000402136566 |

Агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины 28.09.2019

Аналитики Standard & Poor's отметили накопление валютных резервов, повышение темпа роста экономики Украины, а также снижение бюджетного дефицита. S&P также улучшило прогноз роста ВВП страны.
epa02965643 (FILE) A file photograph shows a view of the offices of Standard and Poor's in New York, New York, USA, on 28 April 2010. Media reports state on 14 October 2011 that Standard and Poor's has cut Spain's long-term credit rating by one notch, from AA to AA minus, because of the weak finances of its banking system, threats to its economic growth and high unemployment. The worldâ€_s leading ratings agency warned of further downgrades, saying the long-term outlook of the rating for the eurozoneâ€_s fourth-largest economy is negative. EPA/JUSTIN LANE *** Local Caption *** 00000402136566 |

S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом 20.07.2019

Москва приветствовала решение агентства Standard & Poor's сохранить кредитный рейтинг РФ на нынешнем уровне. Повышение произошло в феврале после трех лет на "мусорном" уровне.
Geldkoffer, Griechenlandfahne und EU-Glückwunschkarte, Hilfspaket für Griechenland

Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Греции 25.06.2018

Долгосрочный кредитный рейтинг Греции повышен до отметки B+ со стабильным прогнозом. Standard & Poor's отметило улучшение ситуации с обслуживанием Афинами суверенного долга.

2707426 09/26/2015 A worker of RN Purneftegaz, a daughter company of Rosneft, is seen here at Barsukovskoye oil field, Yamal Nenets Autonomous Area. Evgeny Biyatov/Sputnik | © picture -alliance/dpa/Sputnik/E. Biyatov

S&P подняло рейтинг России с "мусорного" уровня 24.02.2018

Теперь Россия находится на "инвестиционном" уровне со стабильным прогнозом. Это произошло благодаря "консервативной макроэкономической политике", отметило агентство.
A man counts his money to place horse racing bets at a small warehouse on the outskirts of Caracas, Venezuela, October 7, 2017. REUTERS/Ricardo Moraes SEARCH MORAES GAMBLING FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

S&P объявило частичный дефолт Венесуэлы 14.11.2017

Standard & Poor's с 50-процентной вероятностью предрекает полный дефолт Венесуэлы в течение 3-х месяцев, поскольку страна демонстрирует неспособность обслуживать свои долги по кредитам.
1.11.2017*** Venezuela's President Nicolas Maduro holds a 100,000 bolivar note as he speaks during a meeting with ministers in Caracas, Venezuela, November 1, 2017. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Рейтинговые агентства S&P и Fitch прогнозируют скорый дефолт Венесуэлы 04.11.2017

Крупнейшие рейтинговые агентства понизили долгосрочный кредитный рейтинг Венесуэлы, предупредив о высокой вероятности дефолта. Президент страны Мадуро надеется на реструктуризацию внешнего долга.
A closure sign is posted on the national mall near the US Capitol in Washington, DC, October 3, 2013, as seen during the third day of the federal government shutdown. US President Barack Obama on October 3, directly attacked Republican Speaker John Boehner, saying he could end a 'reckless' US government shutdown in just five minutes. AFP Photo/Jewel Samad (Photo credit should read JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)

S&P бьет тревогу из-за лимита госдолга в США 31.08.2017

США должны повысить предельный полоток госдолга. Промедление грозит худшими последствиями, чем крах банка Lehman Brothers, считает агентство Standard & Poor's.
anbei sind die Fotos zum Thema Wann geht LukOil-Ära in Litauen zu Ende, die unser Korrespondent in Vilnius Witold Jantschits im Januar gemacht hat. Auf den Bildern sind LukOil-Tankstellen in Litauen. Schlüsselworter: Litauen, Vilnius, LukOil-Tankstellen, Witold Jantschits DW/W.Jantschits

S&P улучшило прогнозы по рейтингам 19 российских компаний 21.09.2016

В пресс-релизе рейтингового агентства решение улучшить прогнозы объяснили продолжающейся адаптацией российской экономики к низким ценам на нефть и снижением внешних рисков.
ARCHIV: Die Konzernzentrale von Standard and Poors in New York (USA) (Foto vom 09.10.11). Die Ratingagentur Standard and Poor's will die Kreditwuerdigkeit von Deutschland und Frankreich sowie von 13 weiteren europaeischen Staaten ueberpruefen. Das teilte die Agentur am Montagabend (05.12.11) nach Boersenschluss in New York mit. Im Falle einer Neubewertung koennte den betroffenen Laendern damit eine Herabstufung drohen. (zu dapd-Text) Foto: Henny Ray Abrams/AP/dapd

S&P улучшило прогноз по кредитному рейтингу России 16.09.2016

Прогноз по кредитному рейтингу РФ повышен экспертами Standard & Poor's с "негативного" до "стабильного" на фоне снижения внешних рисков. Ожидается рост ВВП РФ на 1,6% в 2017-2019 годах.
10.04.2004 Ukraine Kiew Stadtansicht Bildnummer: 56074918 Datum: 10.04.2004 Copyright: imago/blickwinkel (c) Imago/Blickwinkel

Standard & Poor's резко понизило рейтинг Киева 03.09.2016

Рейтинг Киева понижен из-за того, что городские власти решили продлить срок погашения национальных облигаций. Аналитики заявили о крайне высокой вероятности дефолта в украинской столице.
This photo shows 1 State Street Plaza, home of Fitch Ratings, Sunday, Oct. 9, 2011 in New York. (ddp images/AP Photo/Henny Ray Abrams)

Агентство Fitch понизило рейтинг Турции 23.07.2016

Однако пока платежеспособность Турции находится на достаточном уровне, полагают в Fitch. Ранее рейтинг страны понизило агентство Standard&Poor’s
ARCHIV: Die Konzernzentrale von Standard and Poors in New York (USA) (Foto vom 09.10.11). Die Ratingagentur Standard and Poor's will die Kreditwuerdigkeit von Deutschland und Frankreich sowie von 13 weiteren europaeischen Staaten ueberpruefen. Das teilte die Agentur am Montagabend (05.12.11) nach Boersenschluss in New York mit. Im Falle einer Neubewertung koennte den betroffenen Laendern damit eine Herabstufung drohen. (zu dapd-Text) Foto: Henny Ray Abrams/AP/dapd

Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Турции 20.07.2016

После провала попытки госпереворота в Турции рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг этой страны. Эксперты ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Турции.
CHICAGO, IL - OCTOBER 16: Traders take orders in the Standard & Poor's 500 stock index options pit at the Chicago Board Options Exchange (CBOE) on October 16, 2013 in Chicago, Illinois. The major stock indices reacted favorably today as it appeared a deal that would end the government shutdown was close to being reached. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум 11.07.2016

Фондовый индекс S&P 500, который называют "барометром американской экономики", сразу после начала торгов достиг рекордного значения за всю историю своего существования.
ILLUSTRATION: Drei Buchstaben A liegen am Dienstag (17.01.2012) in Köln hinter einer Euro-Münze. Die Herabstufung durch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hält Anleger nicht davon ab, in den EFSF zu investieren. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte am Montag (16.01.2012) die Kreditwürdigkeit des Euro-Rettungsschirms EFSF abgestuft. S&P senkte das Rating von der Bestnote AAA auf AA+. Foto: Oliver Berg dpa/lnw

Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Великобритании 27.06.2016

Как результат референдума о выходе Великобритании из ЕС, рейтинговое агентство Standard & Poor's на две ступени понизило ее кредитный рейтинг, подкрепив новую отметку негативным прогнозом.
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