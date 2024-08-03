S&P понизило рейтинг Украины до "выборочного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в пятницу, 2 августа, понизило кредитный рейтинг Украины до "выборочного дефолта" SD - преддефолтного уровня. Причиной этого стало то, что страна пропустила международный платеж по облигациям на этой неделе, сообщает агентство на своем сайте. Платеж в сумме 34 млн долларов все еще находится в льготном периоде, но, по мнению S&P, вероятность того, что он будет погашен в ближайшее время, невелика.

"Мы понимаем, что Украина намерена начать официальную реструктуризацию некоторых своих еврооблигаций путем предложения обмена. Мы также понимаем, что правительство решило приостановить выплаты по затронутым облигациям до начала реструктуризации. В связи с этим правительство не произвело выплату купонного дохода по еврооблигации 2026 года 1 августа 2024 года, когда платеж должен был состояться, и мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней", - говорится в сообщении Standard & Poor's.

В связи с этим долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной валюте (FC) понижены до уровня "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C", а рейтинги выпуска еврооблигаций 2026 года до "D" (дефолт) с "CC". "Мы также подтвердили наш рейтинг "CC" по остальным приоритетным необеспеченным долговым обязательствам Украины в иностранной валюте", - уточнили в агентстве.

Украина временно приостановила выплаты по внешним долгам с 1 августа

Президент страны Владимир Зеленский 31 июля подписал закон, который позволяет приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года. Первая выплата по долгам должна была также состояться 1 августа.

По словам главы бюджетного комитета Верховной рады Роксоланы Пидласы, подписанный президентом законопроект "является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд долларов до конца 2027 года". При этом, утверждает она, Международный валютный фонд (МВФ) "в рабочем порядке выразил поддержку этому законопроекту".

22 июля Киев достиг "принципиальных договоренностей" с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины в отношении реструктуризации части своего внешнего долга, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд - до 2033 года", - написал он. По словам Шмыгаля, освобожденные ресурсы будут направлены на "насущные нужды страны", в частности оборону, социальную защиту и восстановление.

Какова общая сумма долга

Госдолг Украины резко вырос после начала полномасштабной российской интервенции. Так, если к началу 2022 года он оценивался в 98 млрд долларов (91,5 млрд евро), то по итогам 2023 года вырос до почти 141 млрд долларов. По оценкам МВФ, к концу этого года украинский госдолг может превысить отметку в 100 процентов ВВП страны, пишет издание РБК.

25 июля рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины с уровня "СС" до "С", на котором процесс дефолта считается уже начавшимся или неминуемым. Причиной для понижения кредитного рейтинга страны стало недавно заключенное соглашение с группой кредиторов о реструктуризации долга по международным облигациям на сумму около 20 млрд долларов. Fitch назвало его "процессом, подобным дефолту".