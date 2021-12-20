 ″Союз МС-20″ с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане | Новости из Германии о России | DW | 20.12.2021

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Россия

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане

Капсула космического корабля "Союз МС-20" приземлилась в степи Казахстана. Россия отправила в космос туристов впервые за последние 12 лет.

Юсаку Маэдзава

Юсаку Маэдзава

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным приземлился в степи Казахстана. Посадка, которую транслировал "Роскосмос", состоялась в 06:13 мск утра в понедельник, 20 декабря, в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане.

Как сообщили в "Роскосмосе", сотрудники поисково-спасательной службы эвакуировали весь экипаж из спускаемого аппарата. Космические туристы и Мисуркин чувствуют себя хорошо, отметили в госкорпорации.

Пилотируемый корабль "Союз МС-20" отправился к Международной космической станции (МКС) 8 декабря. Юсаку Маэдзава - японский придприниматель, основатель компании Zozo Inc. В рейтинге богатейших жителей Японии он занимает 14 место. Йозо Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано отвечал за освещение полета Маэдзавы.

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    Автор: Максим Нелюбин


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