Ракета "Союз" вывела на орбиту японских космических туристов

Россия в среду, 8 декабря впервые за последние 12 лет отправила в космос космических туристов - японского миллиардера Юсаку Маэдзаву и его помощника Йозо Хирано, отвечающего за освещение экскурсии. Японцев сопровождает российский космонавт Александр Мисуркин. Космическая экскурсия продлится предположительно 12 суток.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в 10:38 мск с космодрома Байконур. Пилотируемый корабль "Союз МС-20" в 10:47 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Полет к станции будет проходить по четырехвитковой схеме, стыковка к малому исследовательскому модулю "Поиск" запланирована в 16:41 мск.
Космические туристы
"На МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов", - сообщили в "Роскосмосе". Кроме того, находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров получат послания и подарки от родных и близких.
Юсаку Маэдзава - японский придприниматель, основатель компании Zozo Inc. В рейтинге богатейших жителей Японии он занимает 14 место. Йозо Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина