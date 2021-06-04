Советник Тихановской: Протасевич - "заложник" КГБ Беларуси

Оппозиционный блогер Роман Протасевич стал "заложником" Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси, а "его жизнь и здоровье - под угрозой". Такое мнение высказал в интервью DW Франак Вечерко - помощник одной из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Сама Тихановская в пятницу, 4 июня, назвала показанное в эфире белорусского государственного канала ОНТ "интервью" с блогером результатом пыток.

Говоря с DW об этих кадрах, Вечерко завил: "Это - не тот Роман Протасевич, которого я знаю. Человек на видео - заложник, который говорит то, что его заставляют говорить". Советник Тихановской подчеркнул, что "интервью" было дано, чтобы заставить замолчать белорусскую оппозицию.

"Революцию не сделать путем санкций"

Франак Вечерко уверен в том, что введение западных санкций в отношении режима Александра Лукашенко само по себе не станет "серебряной пулей" (простым решением проблемы. - Ред.). Этой мерой "не решить всех белорусских проблем, не провести свободные выборы, не сделать революцию для белорусов", указал собеседник DW.

В то же время, уверен Вечерко, санкционный режим "действительно вредит (Александру - Ред.) Лукашенко и всем его приближенным". "Думаю, что санкции могут помочь прекратить насилие и заставить освободить политических заключенных", - подчеркнул он.

Роман Протасевич признал вину

В ходе полуторачасового видео, представленного гостелевидением Беларуси как "интервью" и показанного вечером 3 июня, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, заявил, что признает вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти и лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Кроме того, Протасевич ответил утвердительно на вопрос ведущего об уважении к десятилетиями правящему в республике Лукашенко.

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