 Вашингтон обещал Тихановской привлечь режим Лукашенко к ответственности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2021

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Мир

Вашингтон обещал Тихановской привлечь режим Лукашенко к ответственности

Советник Байдена по нацбезопасности встретился с Тихановской. США будут привлекать режим Лукашенко к ответственности, в том числе вводя санкции, заявила пресс-служба Салливана.

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник, 20 июля, встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Белый дом продолжит свои усилия для того, чтобы привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе путем введения санкций, сказано в заявлении пресс-секретаря Салливана Эмили Хорн.

Салливан на встрече с Тихановской подтвердил требование администрации Джо Байдена к Лукашенко о "проведении заслуживающего доверие международного расследования инцидента 23 мая (когда самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске. - Ред.)".

Цель - проведение честных выборов в Беларуси

Кроме того, Лукашенко должен немедленно освободить всех политзаключенных и вступить "в полноценный и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и представителями гражданского общества, цель которого - проведение свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ", подчеркивается в заявлении.

Тихановская призвала США к новым санкциям

Ранее в тот же день Тихановская призвала Вашингтон к новым санкциям против важных секторов экономики Беларуси, контролируемых режимом Лукашенко, отметив, что надеется на "активную и не только символическую поддержку США".

За день до этого состоялась встреча Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Оппозиционерка заявила о необходимости принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, поддержать гражданское общество Беларуси и усилить давление на режим Лукашенко.

18 июля Тихановская начала свой официальный визит в США, где проводит встречи с представителями американской администрации. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в настоящее время нет планов встречи лидера белорусской оппозиции с Джо Байденом.

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    Автор: Янина Мороз


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