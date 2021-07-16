Премия имени Лютера вручена Веронике Цепкало и сестре Марии Колесниковой

В немецком городе Вормс во вторник, 20 июля, прошла церемония вручения премии имени Мартина Лютера "Бесстрашное слово" за 2021 год с денежным эквивалентом в 10 тысяч евро, которую приняли белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало, а также сестра находящейся в заключении Марии Колесниковой Татьяна Хомич.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, также удостоенная премии, на церемонии не присутствовала - она находится с официальным визитом в США.

"Выступали за мирную революцию"

В заявлении оргкомитета премии говорится, что Вероника Цепкало, Мария Колесникова и Светлана Тихановская "выступали за мирную революцию, новые выборы и демократическое будущее своей страны, рискуя при этом подвергнуться преследованиям, лишению свободы, пыткам и депортации".

С поздравительной речью выступил экс-председатель германского бундестага Норберт Ламмерт (Norbert Lammert), назвавший белорусских оппозиционерок "храбрыми и вдохновляющими".

Белорусский "триумвират"

Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Беларуси после того, как власти этой страны сначала отказали в регистрации, а затем взяли под стражу ее мужа Сергея Тихановского. Вероника Цепкало - жена также отстраненного от выборов политика Валерия Цепкало. Мария Колесникова была главой предвыборного штаба оппозиционера Виктора Бабарико, которого считали основным соперником Александра Лукашенко на выборах, но арестовали еще до его регистрации в качестве кандидата. В июле 2020 года штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении.

Премия "Бесстрашное слово" учреждена союзом 16 городов, в которых жил и работал великий немецкий реформатор Мартин Лютер. Один раз в два года она вручается людям, которые смело защищают свои убеждения, встречая на своем пути жесткое сопротивление. В 2011 году премии был удостоена российская "Новая газета" во главе с ее главным редактором Дмитрием Муратовым. В 2012 году в список номинантов попала панк-группа Pussy Riot, устроившая в московском храме Христа Спасителя акцию протеста против избрания Владимира Путина на пост президента России.

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