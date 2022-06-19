Cотрудники магазина Apple в США впервые проголосовали за создание профсоюза

Большинство (65 из 110) сотрудников магазина Apple в Таусоне (штат Мэриленд) проголосовали за создание профсоюза в субботу, 18 июня. Это - первый случай в истории американского технологического гиганта, который до сих пор успешно противодействовал подобным попыткам.

За перемены выступила группа сотрудников под названием AppleCORE (Коалиция организованных работников розничной торговли), которая провела соответствующую кампанию. В ходе голосования 33 человека выступили против.

"Мы сделали это, Таусон! Спасибо всем, кто так усердно над этим работал, и всем, кто поддерживал нас! Теперь будем праздновать... Завтра мы продолжим организационную работу", - написала команда AppleCORE в Twitter.

Решения по вопросам о зарплате, продолжительности рабочего дня

Сторонники создания профсоюза хотят, чтобы он отстаивал их права при принятии решений о заработной плате, продолжительности рабочего дня и мерах безопасности.

Голосование проходило с 15 по 18 июня. Теперь работники должны сформировать отделение при Международной ассоциации машинистов и аэрокосмических работников (IAM), однако сначала итоги голосования предстоит одобрить федеральному агентству, наблюдавшему за его ходом.

Глава IAM International Роберт Мартинеc-младший отметил, что приветствует "мужество" работников. "Прошу генерального директора Apple Тима Кука уважать" волеизъявление, отметил он. "Эта победа показывает растущий спрос на профсоюзы в магазинах Apple и в различных отраслях промышленности по всей стране", - констатировал Мартинеc.

Усилия сотрудников впервые завершились голосованием

Как уточняет AFP, это - не первая попытка сотрудников магазина Apple объединиться в профсоюз, однако впервые подобные усилия привели к голосованию.

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