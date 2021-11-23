Apple судится с разработчиком программы-шпиона Pegasus

Корпорация Apple подала иск против израильской IT-фирмы NSO Group, разработавшей шпионскую программу Pegasus, требуя запретить ей в будущем использовать программное обеспечение, услуги и приборы Apple. Иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии в городе Сан-Хосе, сообщила американская корпорация во вторник, 23 ноября.

Как уточняется в сообщении, таким образом должно быть предотвращено "дальнейшее злоупотребление продукцией и причинение ущерба" Apple.

Скандал с программой-шпионом

"Проект Pegasus": в списке потенциальных объектов слежки было 50 тысяч телефонных номеров

Об использовании спецслужбами разных стран программы-шпиона израильского разработчика NSO Group стало известно 18 июля, когда были опубликованы результаты длившегося несколько месяцев журналистского расследования "Проект Pegasus". В распоряжение журналистов и правозащитников попал список из 50 тысяч телефонных номеров - потенциальных целей слежки - из нескольких десятков стран.

Как выяснили авторы расследования, власти авторитарных государств могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя эту программу. Среди вероятных объектов слежки оказались, в том числе, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и ряда других стран.

Спецслужбы ФРГ тоже использовали Pegasus

Как стало известно в сентябре, Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ тоже закупило систему электронного шпионажа, однако использовало ее лишь "в небольшом числе" случаев.

Программа позволяет получить быстрый незаметный доступ к мобильному телефону, прослушивать разговоры, читать переписку и смотреть видео. Шпионское ПО помогает незаметно включать камеру и микрофон устройства. Германское законодательство разрешает подобное наблюдение лишь в узких рамках.

Создатели ПО считают его применение легитимным

Израильские разработчики отвергают все обвинения в свой адрес, утверждая, что клиенты фирмы NSO Group - исключительно официальные госорганизации, использующие ее продукты для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

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