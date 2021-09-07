Ведомство по уголовным делам ФРГ закупило шпионскую программу Pegasus

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) закупило израильскую систему электронного шпионажа Pegasus. Подтверждение последовало на заседании комитета германского бундестага по внутренним делам. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщило агентство AFP со ссылкой на парламентские круги.
Программное обеспечение (ПО) было приобретено у израильской технологической компании NSO Group в конце 2019 года. Об этом факте ранее в рамках совместного исследования сообщили издания Zeit Online, Die Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании NDR и WDR.
Закупка была проведена - несмотря на опасения юристов в BKA и в федеральном министерстве внутренних дел.
BKA могло использовать Pegasus в "небольшом числе" случаев
По данным собеседников AFP, есть подтверждения того, что ПО использовалось сотрудниками BKA в "небольшом числе" случаев. Пока неизвестно, применяли ли его также сотрудники германских спецслужб.
Программа Pegasus позволяет получить быстрый незаметный доступ к мобильному телефону, прослушивать разговоры, читать переписку и смотреть видео. Шпионское ПО помогает незаметно включать камеру и микрофон устройства.
Германское законодательство разрешает подобное наблюдение только в узких рамках. В этой связи, согласно представленному в бундестаге отчету, была приобретена версия Pegasus, которая не содержала всех функций. В то же время неясно, за счет чего обеспечивалась их деактивация, отмечает AFP.
"Кошмар для правового государства"
Зампред фракции "Союз-90/"зеленые" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) уже назвал произошедшее "кошмаром для правового государства". Он потребовал "полноценных разъяснений" от федерального правительства. Необходимо прояснить, кто именно "несет ответственность за приобретение и использование шпионского программного обеспечения", подчеркнул политик.
В свою очередь председатель Союза журналистов Германии (DJV) Франк Ибералль (Frank Überall) назвал произвол в действиях BKA "непостижимым". "Мы хотим знать, шпионили ли за журналистами без их ведома, в безопасности ли их источники информации", - подчеркнул он.
Правозащитники требуют внести коррективы в правила госзакупок
В международной неправительственной организации Amnesty International (AI) констатировали, что программное обеспечение для слежки Pegasus от компании NSO Group является "особенно мощным инструментом шпионажа". Организация призвала "срочно разработать правила госзакупок", обязывающие государственные органы при приобретении ПО учитывать правозащитную составляющую.
Расследование в рамках "Проекта Pegasus"
Ранее, 18 июля, были опубликованы результаты длившегося несколько месяцев журналистского расследования "Проект Pegasus", включавшего 16 редакций, среди которых немецкие NDR, WDR, Die Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, а также правозащитные организации Amnesty International и Forbidden Stories. В распоряжение журналистов и правозащитников попал список из 50 тысяч телефонных номеров - потенциальных целей слежки - из нескольких десятков стран.
По данным проекта, власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group. Более чем в 1000 случаев удалось идентифицировать обладателей этих номеров, среди которых оказались, в том числе, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и целого ряда других стран.
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Автор: Илья Коваль