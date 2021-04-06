Сотрудник фирмы из США ранен в Ираке при ракетном ударе по авиабазе

Иракская авиабаза Балад к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу вечером в понедельник, 3 мая. В общей сложности было выпущено шесть снарядов, сообщили агентству AFP источники в органах безопасности.

В результате нападения легкие ранения получил сотрудник американской компании Sallyport, которая занимается обслуживанием истребителей F-16, размещенных на авиабазе Балад. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Уже около 30 ракетных ударов в Ираке за время президентства Байдена

С момента вступления в должность президента США Джо Байдена в конце января в Ираке было совершено около 30 бомбовых или ракетных ударов, целью которых были американские солдаты или гражданские лица. Вашингтон неоднократно обвинял в этих нападениях проиранские военизированные формирования, такие как "Хезболлах". Проиранские группировки решительно выступают против возглавляемой США коалиции, которая с 2014 года поддерживает Ирак в борьбе с джихадистской террористической организацией "Исламское государство".

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января 2020 года американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР "Аль-Кудс". В Госдепартаменте США назвали ликвидацию Сулеймани ответом на угрозу американцам.

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