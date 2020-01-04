 Американец пострадал при ракетном обстреле в Ираке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.02.2021

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Мир

Американец пострадал при ракетном обстреле в Ираке

Как минимум один человек погиб и шесть были ранены в результате ракетного обстрела курдского города Эрбиль на севере Ирака. Среди раненых - военнослужащий США.

Эрбиль после ракетного удара

Эрбиль после ракетного удара

На севере Ирака в понедельник, 16 февраля, ракетному обстрелу подвергся город Эрбиль, относящийся к региону, где проживают курды. Как минимум один человек погиб и шесть были ранены, среди них военнослужащий США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нападение, назвав его "актом жестокого насилия". Он также обратился к главе курдской автономии Масруру Барсани, пообещав поддержку США в расследовании произошедшего и привлечении к ответственности тех, кто стоит за ракетным обстрелом.

По предварительным данным, погибший и пятеро раненых находились в Эрбиле по частным контрактам. Уточняется информация о том, были ли и среди них граждане США. Ракеты взрывались неподалеку от аэропорта, рядом с которым расположена военная база США. При этом были поражены строения в жилых кварталах. Региональное министерство внутренних дел сообщает о множестве раненых, не уточняя количество.

Ракетные обстрелы в Ираке

В марте 2020 года была обстреляна ракетами военная база Эт-Таджи в Ираке, используемая США, Германией и их партнерами по коалиции. погибли два военнослужащих США и военный врач из Великобритании. Вашингтон заявил об ответственности за случившееся группировки "Катаиб Хезболлах", а также властей Ирана. На следующий день США совершили оборонительную атаку, нанеся авиаудары по складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке.

В январе 2020 года Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака, желая отомстить за убийство генерала Сулеймани. База в Эрбиле тогда также подверглась ракетным ударам. В результае пострадали более 30 солдат США.

С октября 2019 года в Ираке было совершено более двух десятков ракетных ударов на цели, связанные с американской миссией.

Ликвидация Касема Сулеймани

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР "Аль-Кудс". В Госдепартаменте США назвали ликвидацию Сулеймани ответом на угрозу американцам.

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    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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