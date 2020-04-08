Соратники Навального призвали ЕС вступиться за оппозиционера

Евросоюзу следует добиваться от Москвы, чтобы к оппозиционеру Алексею Навальному, проводящему голодовку протеста в колонии, был допущен его врач. С соответствующим призывом обратились Алексей Ашурков и Леонид Волков к главам МИД 27 стран ЕС в письме, выдержки из которого в пятницу, 16 апреля, цитирует агентство Reuters.

"Законная просьба Алексея о доступе к врачу по его выбору должна быть незамедлительно удовлетворена. Его здоровье постоянно ухудшается. Он теперь ощущает онемение не только в обеих ногах, но и в левой руке, а также боль в спине и мышцах. У Алексея высокая температура и сильный кашель. У нескольких заключенных из его отряда недавно диагностировали туберкулез", - говорится в послании.

Ашурков и Волков призвали министров стран ЕС обсудить ситуацию с Навальным уже на следующей конференции 19 апреля. Три дня тому назад оппозиционера посетила в колонии его супруга Юлия. Она сообщила, что ее муж с трудом говорит и вновь потерял в весе. 44-летний Алексей Навальный в конце марта объявил голодовку в знак протеста против отказа тюремной администрации обеспечить ему адекватное лечение от острой боли в спине и ноге.

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