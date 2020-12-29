Соратника экс-схимонаха Сергия отправили под арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде пяти суток административного ареста Всеволоду Могучеву - соратнику экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) из Среднеуральского женского монастыря. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе суда. "Да, вчера вечером" было вынесено решение, приводит слова представителя суда агентство "Интерфакс". Могучеву вменялось в вину административное правонарушение по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). На заседании суда Могучев не присутствовал - его доставили в больницу. Соратник Сергия некоторое время не выходил на связь после того, как на территорию монастыря прибыли сотрудники ОМОНа и полиция.

Бывший схимонах 28 декабря был задержан в Среднеуральском монастыре для допроса в Следственном комитете (СК) РФ. Ему были предъявлены обвинения по уголовным статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве.

По версии СК РФ, Сергий "публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". "В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - полагают в СК. По решению Басманного суда Москвы 29 декабря Сергия арестовали до 28 февраля 2021 года.

Отлучение схимонаха Сергия от церкви

В сентябре Сергий был отлучен от церкви за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Суд Екатеринбургской епархии постановил, что схиигумен нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Сам бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не собирается покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре оставались более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом.

В начале июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей.

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