Бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам из отдела СК

Бывший схимонах (экс-схиигумен) Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) обратился к сторонникам в видеообращении, сделанном в одном из региональных отделов Следственного комитета РФ. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщило местное агентство "Уралинформбюро".

"У меня все хорошо", - говорит он, добавляя в завершение обращения - "в будущем встретимся".

Между тем адвокат бывшего схиигумена Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - статье 148 ("нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("самоуправство") и 110.1 ("о склонении к самоубийству").

Сам Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Как передало агентство ТАСС, стороннику бывшего схимонаха Сергия Всеволоду Могучеву, отвечающему за связи монастыря с общественностью, вменили неповиновение сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП РФ).

Экс-схимонаха Сергия задержали 28 декабря после прибытия к Среднеуральскому женскому монастырю сотрудников ОМОНа. Был задержан также ряд насельников и насельниц монастыря. "Большое количество задержанных. Пять-шесть машин вывезли", - отметила адвокат Светлана Герасимова.

Отлучение схимонаха Сергия от церкви

Ранее, 10 сентября, Сергий был отлучен от церкви за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Екатеринбургской епархии постановил, что схиигумен открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

Со своей стороны бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не собирается покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре оставались более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом.

Схимонах Сергий и пандемия коронавируса

До этого, 20 июля, суд в Верхней Пышме признал Романова виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. В основу дела легли его высказывания во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре - в них нашли признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19. В начале июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал Романова за распространение фейков о коронавирусе на 90 тысяч рублей.

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