Басманный суд арестовал экс-схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года

Басманный суд Москвы во вторник, 29 декабря, распорядился арестовать до 28 февраля 2021 года бывшего схимонаха (экс-схиигумена) Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова). Суд не нашел оснований для более мягкой меры пресечения. Адвокат бывшего схиигумена Иван Миронов обжалует это решение в Московском городском суде. Сам Сергий в видеообращении заверил своих сторонников, что у него "все хорошо".
Бывший схимонах накануне был задержан в Среднеуральском монастыре для допроса в Следственном комитете. Ему были предъявлены обвинения по уголовным статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве.
Отлучение схимонаха Сергия от церкви
В сентябре Сергий был отлучен от церкви за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Суд Екатеринбургской епархии постановил, что схиигумен нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.
Сам бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не собирается покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре оставались более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом.
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Автор: Анастасия Буцко