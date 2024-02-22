Сомали заключило оборонный пакт с Турцией на 10 лет

В течение этого срока Военно-морские силы Турции обязуются охранять территориальные воды этой африканской страны, находящейся в ряде внутренних и внешних конфликтов.

Военно-морские силы Турции в течение десяти лет будут охранять территориальные воды Сомали в рамках подписанного между странами соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве. Об этом турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента Сомали Хасана Шейха Махмуда сообщило вечером в среду, 21 февраля. В нем говорится, что соглашение охватывает также вопросы морской безопасности и торговли.

Уточняется, что оборонный пакт был одобрен кабинетом министров африканской страны 213 голосами против трех. "Это знаменательное событие: кабинет министров одобрил пакт о сотрудничестве в сфере обороны между Сомали и уважаемой Турецкой Республикой, членом НАТО и близким союзником", - заявил министр информации Сомали Дауд Авейс после голосования.

Согласно официальной информации, соглашение между Турцией и Сомали и первую очередь вызваны конфликтом последней с ее соседом по африканскому континенту - Эфиопией. "Аддис-Абеба подписала соглашение о доступе к Красному морю с отколовшимся от Сомали регионом Сомалиленд - соглашение, которое Могадишо назвал "нелегитимным", - говорится в тексте сообщения. Предполагается, что 10-летний пакт "значительно" поддержит усилия правительства Сомали по защите своего суверенитета.

Турция уделяет Сомали много внимания

Министр обороны Турции Ясар Гюлер заявил на церемонии подписания, что Сомали является "важным партнером Турции в Африке". Как следует из заявления властей африканской страны, Турция - "союзник Сомали, инвестировала в ее образование, инфраструктуру и здравоохранение, а также предоставила ей обширную гуманитарную помощь".

Кроме того, Турция имеет наибольшее посольство в Африке именно в сомалийской столице Могадишо, а также построила в стране "крупнейший зарубежный военный объект для обучения сомалийской национальной армии".

Заместитель министра обороны Сомали Абдифата Кассим уточнил также, что помощь турецких ВВС в сохранении территориальной ценности страны придется очень кстати, поскольку власти Сомали находятся в постоянной борьбе с террористами из группировки "Аш-Шабаб" и благодаря пакту рассчитывает сосредоточиться на этом внутреннем фронте.

Группировка местная, цели схожие с другими исламиcтами

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" ведет борьбу с правительством Сомали с 2006 года, стремясь к созданию исламского государства. Она действует в Сомали уже более 15 лет и продолжает контролировать часть страны в районе Африканского Рога. Исламисты руководствуются строгой интерпретацией законов шариата с такими наказаниями, как казни, отсечение конечностей и порка. Группировка совершает теракты против мирных жителей, которых намеренно убивает.

С середины 2010-х годов правительству Сомали удалось вытеснить боевиков с некоторых частей страны, однако "Аш-Шабаб", считающая иностранцев пособниками правительства в Могадишо, по-прежнему контролирует территории на юге и в центре страны. Сомали считается одной из наиболее опасных в мире для работы гуманитарных организаций.

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