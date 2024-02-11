Конгресс США одобрил продажу Турции 40 истребителей F-16

Продажа Анкаре истребителей одобрена, следует из сообщения американского посольства в Турции. В течение 15 дней Конгресс мог направить в Госдеп свои возражения, но сегодня этот срок истек.

Американский Конгресс одобрил продажу Турции 40 истребителей F-16, следует из сообщения американского посольства в Анкаре в соцсети X в воскресенье, 11 февраля. Помимо этого, достигнуто соглашение о модернизации 79 истребителей, уже имеющихся на вооружении Турции. "Это большой шаг вперед. Флот F-16 Турции имеет решающее значение для укрепления НАТО, обеспечивая в будущем оперативную совместимость между союзниками", - говорится в сообщении посольства. Турция хотела купить F-16 у США еще с 2021 года. Планируется, что после приобретения она выведет из эксплуатации старые истребители F-4 Phantom.

Правительство Соединенных Штатов дало разрешение на продажу Турции истребителей F-16 26 января. Это стало следствием ратификации вступления Швеции в НАТО турецким правительством, произошедшей накануне. Согласно протоколу, Госдепартамент проинформировал американский Конгресс о планируемой сделке по продаже этого вида вооружений на сумму 23 миллиарда долларов (около 21 млрд евро). В течение 15 дней Конгресс мог направить в Госдеп свои возражения, и 11 февраля срок их подачи истек.

Кроме того, в тот же день американское правительство также одобрило продажу Греции 40 истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и соответствующее оборудование на сумму 8,6 миллиарда долларов (около 7,9 млрд евро).

Вступление Швеции в НАТО зависит только от Венгрии

Турция более года откладывала одобрение членства Швеции в НАТО - якобы потому, что Швеция недостаточно серьезно относится к проблемам национальной безопасности Турции, включая ее борьбу с курдскими боевиками и другими группами, которые Анкара видит угрозой для собственной безопасности. Эти задержки разочаровывали Вашингтон и большинство союзников по НАТО, которые спешили принять в альянс Швецию вслед за Финляндией после того, как эти скандинавские страны в связи с российским вторжением в Украину отказались от военного нейтралитета.

Единственной страной НАТО, не ратифицировавшей заявку Стокгольма, остается Венгрия. Ее премьер-министр Виктор Орбан в телефонной беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пообещал как можно быстрее одобрить принятие Швеции в НАТО. "Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО", - написал в конце января Орбан в соцсети X. Следующая сессия венгерского парламента начнется только 27 февраля. Пока неясно, может ли он собраться до этого на внеочередное заседание.

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