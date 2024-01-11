Боевики в Сомали захватили вертолет ООН, убив члена экипажа

Члены агрессивной исламистской группировки убили одного человека и похитили еще шестерых после экстренной посадки в Сомали вертолета ООН вследствие возникших у него технических проблем.

Вследствие возникшей технической неполадки вертолет Организации Объединенных Наций приземлился в деревне, контролируемой радикальной исламской террористической группировкой "Аш-Шабаб", в центральной части Сомали, сообщило в среду, 10 января, агентство dpa. По первоначальным данным, боевики захватили несколько заложников и конфисковали имущество, находившееся на борту вертолета, сообщил агентству представитель полиции региона Хиран.

По имеющимся у полиции сведениям, на борту вертолета находились восемь человек, в том числе шесть иностранцев, а сам вертолет был загружен медицинскими препаратами и военным оборудованием. Двум пассажирам удалось спастись, а один был застрелен при попытке бегства. Остальных шесть человек боевики "Аш-Шабаб" взяли в заложники.

Усилия ООН по спасению заложников

Во внутренней записке ООН, с которой ознакомилось агентство AFP, говорится, что вертолет ООН "совершил аварийную посадку" примерно в 70 километрах к юго-востоку от Дусамареба, столицы центрального сомалийского штата Гальмудуг. Министр внутренней безопасности Галмудуга Мохамед Абди Аден Габубе сообщил агентству, что у вертолета отказал двигатель и он упал недалеко от деревни Ксиндхире.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, выступая перед журналистами в Нью-Йорке, подтвердил инцидент с вертолетом, нанятым ООН в Сомали. В настоящее время предпринимаются усилия по урегулированию ситуации. В записке ООН указано, что сообщения о похищении пассажиров "не могут быть проверены независимыми экспертами". Там говорится также, что находившиеся на борту люди были сторонними подрядчиками, а не сотрудниками ООН, и что "все полеты ООН в этом районе временно приостановлены до дальнейшего уведомления".

Группировка местная, цели схожие с другими исламиcтами

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" ведет борьбу с правительством Сомали с 2006 года, стремясь к созданию исламского государства. Она действует в Сомали уже более 15 лет и продолжает контролировать часть страны на так называемом Африканском Роге. Исламисты руководствуются строгой интерпретацией законов шариата с такими наказаниями, как казни, отсечение конечностей и порка. Группировка совершает теракты против мирных жителей, которых намеренно убивает.

С середины 2010-х годов правительству Сомали удалось вытеснить боевиков с некоторых частей страны, однако "Аш-Шабаб", считающая иностранцев пособниками правительства в Могадишо, по-прежнему контролирует территории на юге и в центре страны. Сомали считается одной из наиболее опасных в мире для работы гуманитарных организаций.

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