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Солдаты КНДР ненадолго пересекли границу с Южной Кореей

Алексей Волошинов
21 июня 2024 г.

Военные из Северной Кореи ненадолго нарушили границу с Югом. Южнокорейские пограничники сделали предупредительные выстрелы. Это уже третий подобный инцидент за месяц.

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Демилитаризованная зона на границе Южной Кореи и КНДР (фото из архива)
Демилитаризованная зона на границе Южной Кореи и КНДР (фото из архива)Фото: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images

Северокорейские военные ненадолго пересекли демаркационную линию в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей , сообщило в пятницу, 21 июня, южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. После того как южнокорейские пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов, солдаты вернулись на территорию КНДР.

По словам представителя ОКНШ, инцидент, который произошел в четверг, около 11.00 по местному времени, вероятно, имеет случайный характер. Этот случай стал уже третьим с начала июня, когда северокорейские военные нарушили границу между двумя государствами. Аналогичные инциденты были зафиксированы 9 и 18 июня. В ОКШН считают, что все переходы границы были непреднамеренными.

Северная Корея укрепляет южную границу

Как пишет "Рёнхап", нарушения могут быть связаны с тем, что КНДР стянула к границе большое количество войск для ее укрепления. В настоящий момент они устанавливают мины, возводят стены в качестве противотанковых заграждений, а также укрепляют дороги, отмечает агентство.

Громкоговорители на границе двух Корей как средство борьбы с пропагандой КНДР

Ранее администрация президента Южной Кореи сообщила, что страна возобновляет вещание через громкоговорители, установленные на границе с Северной Кореей. Таким образом, жители приграничных районов КНДР смогут услышать новостные и другие передачи, неподконтрольные северокорейской цензуре.

Власти в Сеуле назвали это решение ответом на продолжающиеся "мусорные атаки" КНДР. С конца мая Северная Корея запустила в сторону Южной уже более 1000 воздушных шаров, к которым привязаны мешки с мусором -  туалетной бумагой, пластиковыми бутылками, батарейками, деталями обуви и навозом.

Пхеньян утверждает, что запуск таких шаров - это ответ на предыдущие акции Южной Кореи, которая также на воздушных шарах посылала в КНДР листовки с призывом бороться с режимом Ким Чен Ына, а также долларовые банкноты и флэшки с запрещенными в КНДР южнокорейскими фильмами и поп-музыкой.

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