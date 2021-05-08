Союз военнослужащих Германии призывает ускорить реформу бундесвера

Союз военнослужащих бундесвера (Bundeswehrverband) настаивает на скорейшем осуществлении запланированной структурной реформы вооруженных сил Германии. Руководящие и организационные структуры однобоко ориентированы на сценарии таких операций, как в Афганистане, заявил в воскресенье, 9 мая, председатель союза Андре Вюстнер (André Wüstner) в интервью агентству dpa, подчеркнув, что бундесвер необходимо адаптировать к требованиям как национальной обороны, так и в рамках НАТО.
По словам Вюстнера, Германия должна быть в состоянии вносить существенный вклад в оборону альянса и международную архитектуру безопасности: "Это не значит, что мы должны выстроить двенадцать армейских дивизий на внутригерманской границе, как это было до 1990 года. Но это означает, что нам нужны три дивизии, которые могут быть развернуты быстро, оперативно и сохраняя боеспособность везде, где это необходимо альянсу".
Оптимизация организационной структуры бундесвера
Согласно планам Министерства обороны, в будущем бундесвер должен быть разделен всего на четыре вида вооруженных сил: сухопутные силы, ВМФ, ВВС и кибервойска. Медицинская служба и силы обеспечения утратят независимость. По мнению Андре Вюстнера, это поможет избавиться от существующих сейчас и неоднократно критиковавшихся потерь, связанных со взаимодействием разных видов вооруженных сил.
Союз военнослужащих бундесвера представляет интересы как военных, так и гражданских сотрудников армии ФРГ и насчитывает около 200 тысяч членов.
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Долго и дорого, или Eurofighter
Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.
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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
"Торнадо", который летает только днем
Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.
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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Сколько еще летать этому старому самолету?
Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.
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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Главная головная боль
Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.
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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Вертолеты, которые не взлетают
Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.
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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Проблемы с бронью
Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.
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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Бундесвер ждет предложений от Meads
Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.
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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Или все-таки Patriot?
Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.
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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Корабли, которые редко выходят в море
Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.
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На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)
Хотя бы четыре из десяти
Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.
Автор: Михаил Бушуев