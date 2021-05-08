Союз военнослужащих Германии призывает ускорить реформу бундесвера

Союз военнослужащих бундесвера (Bundeswehrverband) настаивает на скорейшем осуществлении запланированной структурной реформы вооруженных сил Германии. Руководящие и организационные структуры однобоко ориентированы на сценарии таких операций, как в Афганистане, заявил в воскресенье, 9 мая, председатель союза Андре Вюстнер (André Wüstner) в интервью агентству dpa, подчеркнув, что бундесвер необходимо адаптировать к требованиям как национальной обороны, так и в рамках НАТО.

По словам Вюстнера, Германия должна быть в состоянии вносить существенный вклад в оборону альянса и международную архитектуру безопасности: "Это не значит, что мы должны выстроить двенадцать армейских дивизий на внутригерманской границе, как это было до 1990 года. Но это означает, что нам нужны три дивизии, которые могут быть развернуты быстро, оперативно и сохраняя боеспособность везде, где это необходимо альянсу".

Оптимизация организационной структуры бундесвера

Согласно планам Министерства обороны, в будущем бундесвер должен быть разделен всего на четыре вида вооруженных сил: сухопутные силы, ВМФ, ВВС и кибервойска. Медицинская служба и силы обеспечения утратят независимость. По мнению Андре Вюстнера, это поможет избавиться от существующих сейчас и неоднократно критиковавшихся потерь, связанных со взаимодействием разных видов вооруженных сил.

Союз военнослужащих бундесвера представляет интересы как военных, так и гражданских сотрудников армии ФРГ и насчитывает около 200 тысяч членов.

Смотрите также: