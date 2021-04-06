 ″Софагейт″: главу Еврокомиссии оставили без кресла на встрече с Эрдоганом | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2021

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Европа

"Софагейт": главу Еврокомиссии оставили без кресла на встрече с Эрдоганом

Анкара и Брюссель обвиняют друг друга в нарушении протокольных стандартов. Урсуле фон дер Ляйен пришлось провести несколько неприятных минут, пока ее не усадили на диван на переговорах с президентом Турции в Анкаре.

Урсуле фон дер Ляйен пришлось расположиться на диване

Урсуле фон дер Ляйен пришлось расположиться на диване

Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не досталось кресла во время протокольной съемки на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Кадры вскоре получили широкое распространение в соцсетях, а сам скандал в европейских СМИ уже окрестили "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара и Брюссель в четверг, 8 апреля, попытались возложить вину за произошедшее друг на друга.

Во время встречи 6 апреля Эрдоган и присутствовавший на переговорах председатель Евросовета Шарль Мишель заняли места напротив друг друга, рядом с флагами ЕС и Турции.

При этом фон дер Ляйен - ввиду отсутствия третьего кресла - некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, произнеся растерянное "Эээ" и разведя руками. Третье кресло в комнате так и не появилось, а главу Еврокомиссии, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван - напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Брюссель и Анкара обвиняют друг друга

"Рассадка осуществлялась в соответствии с предложением ЕС. Точка", - позднее прокомментировал инцидент Чавушоглу. "Мы бы не стали говорить об этом, если бы в адрес Турции не прозвучали обвинения", - добавил он.

В то же время протокольная группа, отвечавшая за визит с европейской стороны, заявила, что ей было отказано в предварительном доступе в зал переговоров. "Если бы в комнату для тет-а-тет был предоставлен доступ, мы бы предложили гостям любезно заменить диван на два кресла", - отметили в письме представители команды ЕС, следившей за соблюдением протокола.

"Дифференцированный подход"

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе 8 апреля попытался снивелировать разнородность оценок, а также снизить накал взаимных обвинений: "Давайте не будем преувеличивать важность, которая придается этому событию. Мы позаботимся о том, чтобы все прояснилось и чтобы в дальнейшем мероприятия проводились в соответствии с общим пониманием протокольных мер".

За день до этого, Мамер, общаясь с журналистами, однако, признал, что Урсула фон дер Ляйен была удивлена произошедшим, а также выразил сожаление в связи с "дифференцированным" подходом турецкой стороны к Мишелю и фон дер Ляйен, а также в некоторой степени "даже уничижительным отношением к председателю Еврокомиссии".

Критика выхода Анкары из Стамбульской конвенции

В ходе переговоров в Анкаре в 6 апреля Урсула фон дер Ляйен, в частности, подвергла острой критике выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. Это "неправильный сигнал", и он препятствует процессу сближения Анкары и Брюсселя, заявила она.

Как в свою очередь подчеркнул Шарль Мишель, Эрдогану была высказана "глубокая озабоченность по поводу последних событий" в Турции. Речь шла об ограничениях свободы слова и действиях против оппозиционных политических сил.

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    Автор: Илья Коваль


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