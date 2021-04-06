"Софагейт": главу Еврокомиссии оставили без кресла на встрече с Эрдоганом

Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не досталось кресла во время протокольной съемки на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Кадры вскоре получили широкое распространение в соцсетях, а сам скандал в европейских СМИ уже окрестили "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара и Брюссель в четверг, 8 апреля, попытались возложить вину за произошедшее друг на друга.
Во время встречи 6 апреля Эрдоган и присутствовавший на переговорах председатель Евросовета Шарль Мишель заняли места напротив друг друга, рядом с флагами ЕС и Турции.
При этом фон дер Ляйен - ввиду отсутствия третьего кресла - некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, произнеся растерянное "Эээ" и разведя руками. Третье кресло в комнате так и не появилось, а главу Еврокомиссии, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван - напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.
Брюссель и Анкара обвиняют друг друга
"Рассадка осуществлялась в соответствии с предложением ЕС. Точка", - позднее прокомментировал инцидент Чавушоглу. "Мы бы не стали говорить об этом, если бы в адрес Турции не прозвучали обвинения", - добавил он.
В то же время протокольная группа, отвечавшая за визит с европейской стороны, заявила, что ей было отказано в предварительном доступе в зал переговоров. "Если бы в комнату для тет-а-тет был предоставлен доступ, мы бы предложили гостям любезно заменить диван на два кресла", - отметили в письме представители команды ЕС, следившей за соблюдением протокола.
"Дифференцированный подход"
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе 8 апреля попытался снивелировать разнородность оценок, а также снизить накал взаимных обвинений: "Давайте не будем преувеличивать важность, которая придается этому событию. Мы позаботимся о том, чтобы все прояснилось и чтобы в дальнейшем мероприятия проводились в соответствии с общим пониманием протокольных мер".
За день до этого, Мамер, общаясь с журналистами, однако, признал, что Урсула фон дер Ляйен была удивлена произошедшим, а также выразил сожаление в связи с "дифференцированным" подходом турецкой стороны к Мишелю и фон дер Ляйен, а также в некоторой степени "даже уничижительным отношением к председателю Еврокомиссии".
Критика выхода Анкары из Стамбульской конвенции
В ходе переговоров в Анкаре в 6 апреля Урсула фон дер Ляйен, в частности, подвергла острой критике выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. Это "неправильный сигнал", и он препятствует процессу сближения Анкары и Брюсселя, заявила она.
Как в свою очередь подчеркнул Шарль Мишель, Эрдогану была высказана "глубокая озабоченность по поводу последних событий" в Турции. Речь шла об ограничениях свободы слова и действиях против оппозиционных политических сил.
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Автор: Илья Коваль