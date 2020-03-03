 ЕС критикует Турцию и предлагает перезагрузку отношений | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2021

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Европа

ЕС критикует Турцию и предлагает перезагрузку отношений

Анкара ждет от ЕС "конкретных шагов" для поддержания позитивного развития взаимоотношений. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что вопросы соблюдения прав человека имеют "абсолютный приоритет" для ЕС.

Председатель Евросовета Шарль Мишель (слева), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Евросовета Шарль Мишель (слева), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану перезагрузку отношений, но в то же время выступил с критикой внутриполитической ситуации в стране. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает агентство AFP.

Во время визита в Анкару главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателя Евросовета Шарля Мишеля была отмечен интерес Турции к конструктивным переговорам с ЕС, а также готовность Брюсселя еще до июньского саммита глав государств и правительств поработать над приданием "новой динамики" отношениям с Анкарой.

По словам фон дер Ляйен, в почти трехчасовой беседе с Эрдоганом углубленно обсуждались четыре области расширения возможного сотрудничества: модернизация совместного таможенного союза, проведение переговоров на самом высоком уровне, облегчение условий для поездок турецких граждан в ЕС и дальнейшая финансовая помощь примерно 4 миллионам сирийских беженцев в Турции.Предпосылкой для дальнейшей помощи в этом вопросе, по словам главы Еврокомисии, является возобновление обещанного Турцией еще в 2016 году возврата беженцев с греческих островов, приостановленного Анкарой летом 2020 года.

Озабоченность последними событиями в Турции

При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что вопросы соблюдения прав человека "не подлежат обсуждению" и имеют "абсолютный приоритет" для Европейского Союза. Она раскритиковала выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. Это "неправильный сигнал", и он препятствует процессу сближения Анкары и Брюсселя. Как подчеркнул Шарль Мишель, Эрдогану была высказана "глубокая озабоченность по поводу последних событий" в Турции. Речь шла об ограничениях свободы слова и действиях против оппозиционных политических сил.

Турция ждет от ЕС "последовательных шагов"

Сам Эрдоган после встречи не стал делать публичных заявлений. В сообщении пресс-службы турецкого президента лишь отмечалось, что Анкара ждет от ЕС "конкретных шагов" для поддержания позитивного развития отношений. Целью страны в дальнейшем было бы "полноценное членство" в ЕС. Однако переговоры по этому поводу были заморожены в течение последних лет, а их возобновление не было частью предложений ЕС, представленных во время встречи в Анкаре.

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    Автор: Наталья Позднякова


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