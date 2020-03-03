ЕС критикует Турцию и предлагает перезагрузку отношений

Европейский Союз предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану перезагрузку отношений, но в то же время выступил с критикой внутриполитической ситуации в стране. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает агентство AFP.
Во время визита в Анкару главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателя Евросовета Шарля Мишеля была отмечен интерес Турции к конструктивным переговорам с ЕС, а также готовность Брюсселя еще до июньского саммита глав государств и правительств поработать над приданием "новой динамики" отношениям с Анкарой.
По словам фон дер Ляйен, в почти трехчасовой беседе с Эрдоганом углубленно обсуждались четыре области расширения возможного сотрудничества: модернизация совместного таможенного союза, проведение переговоров на самом высоком уровне, облегчение условий для поездок турецких граждан в ЕС и дальнейшая финансовая помощь примерно 4 миллионам сирийских беженцев в Турции.Предпосылкой для дальнейшей помощи в этом вопросе, по словам главы Еврокомисии, является возобновление обещанного Турцией еще в 2016 году возврата беженцев с греческих островов, приостановленного Анкарой летом 2020 года.
Озабоченность последними событиями в Турции
При этом Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что вопросы соблюдения прав человека "не подлежат обсуждению" и имеют "абсолютный приоритет" для Европейского Союза. Она раскритиковала выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. Это "неправильный сигнал", и он препятствует процессу сближения Анкары и Брюсселя. Как подчеркнул Шарль Мишель, Эрдогану была высказана "глубокая озабоченность по поводу последних событий" в Турции. Речь шла об ограничениях свободы слова и действиях против оппозиционных политических сил.
Турция ждет от ЕС "последовательных шагов"
Сам Эрдоган после встречи не стал делать публичных заявлений. В сообщении пресс-службы турецкого президента лишь отмечалось, что Анкара ждет от ЕС "конкретных шагов" для поддержания позитивного развития отношений. Целью страны в дальнейшем было бы "полноценное членство" в ЕС. Однако переговоры по этому поводу были заморожены в течение последних лет, а их возобновление не было частью предложений ЕС, представленных во время встречи в Анкаре.
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Автор: Наталья Позднякова