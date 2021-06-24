Содержащийся в СИЗО Гомеля россиянин Попов просит Путина лишить его гражданства

Россиянин Дмитрий Попов, содержащийся в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в белорусском Гомеле и проходящий по делу о "массовых беспорядках" вместе с Сергеем Тихановским, просит президента РФ Владимира Путина лишить его гражданства РФ. Об этом в среду, 30 июня, сообщил в своем Telegram-канале белорусский блогер Антон Молотько. Он привел выдержки из письма, отправленного Поповым его сестре - Юлии.

"Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На проверку оказалось, что это совсем не так", - говорится в послании.

По словам Дмитрия Попова, в СИЗО у него всего один раз состоялась встреча с российским консулом в Беларуси. По ее итогам дипломат, по версии Попова, сказал ему: "Дима, ну вы же все понимаете!"

"Не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны", - подчеркнул россиянин.

В чем обвиняют Попова

Первое заседание по делу Сергея Тихановского состоялось 24 июня в СИЗО №3 в Гомеле в закрытом режиме. Вместе с ним на скамье подсудимых находились оппозиционный политик Николай Статкевич, создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, а также еще три фигуранта - Артем Саков, Дмитрий Попов и Владимир Цыганович.

В конце апреля Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования и передаче дела прокурору. Трех человек - Тихановского, Сакова и Попова - обвинили в организации массовых беспорядков, распространении материалов, направленных на разжигание социальной розни, и угрозах в адрес представителей режима Лукашенко. Статкевичу вменяют в вину организацию массовых беспорядков. Лосика и Цыгановича обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании вражды.

Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно во время сбора подписей за выдвижение его кандидатом в президенты страны. По статье об организации массовых беспорядков ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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