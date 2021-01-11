Соцсеть Трампа: взлетит ли личный Twitter экс-президента США?

Бывший президент США анонсировал запуск соцсети Truth Social. Так Дональд Трамп ответил на блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook. Сергей Елкин о том, как будет выглядеть новая платформа.
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"Вашего любимого американского президента заставили замолчать", - заявил Дональд Трамп, анонсировав запуск собственной соцсети Truth Social.
Экс-президент США решил судиться с Facebook, Google и Twitter. Он обвиняет их в том, что они занимаются "постыдной цензурой американского народа".
Интерес в России к изгнанию Дональда Трампа из Twitter связан, прежде всего, с попытками Кремля блокировать активность российской оппозиции в интернете, считает Федор Крашенинников.
Twitter и Facebook забанили Дональда Трампа. Но просто отключить кого-то от интернета - не метод. IT-компании должны выполнять свои обязательства перед обществом, считает Мануэла Каспер-Кларидж.