Соцсеть Трампа: взлетит ли личный Twitter экс-президента США?

Политика Трампа в карикатурах

Выборы президента США: последний рывок Дональда Трампа

Сумеет ли Дональд Трамп во второй раз победить на президентских выборах в США - вопрос пока открытый. Карикатурист Сергей Елкин - о его попытках выхватить победу у демократов.