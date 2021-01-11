 Соцсеть Трампа: взлетит ли личный Twitter экс-президента США? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 21.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Соцсеть Трампа: взлетит ли личный Twitter экс-президента США?

Бывший президент США анонсировал запуск соцсети Truth Social. Так Дональд Трамп ответил на блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook. Сергей Елкин о том, как будет выглядеть новая платформа.

Дональд Трамп запускает в полет символ Truth Social, напоминающий птичку Twitter - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и его соцсеть: с кем решил потягаться экс-президент США

    Дональд Трамп создает собственную социальную сеть. Карикатурист Сергей Елкин предположил, какая онлайн-платформа могла вдохновить бывшего президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Твиттер Трампа: кто теперь поет президенту США

    Прав ли Twitter, бессрочно заблокировав аккаунт Дональда Трампа перед окончанием его президентства? Дискуссии об этом идут в соцсетях и СМИ. "Отпевание" от Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп снова в "Твиттере": опасное оружие в руках президента

    Twitter разблокировал аккаунт Дональда Трампа. Карикатурист Сергей Елкин о том, чего можно ожидать от уходящего президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Штурм Конгресса США: есть ли там российский след?

    Штурм Капитолия в Вашингтоне, в результате которого сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, напомнил карикатуристу Сергею Елкину события из российской истории.

  • Трамп пытается ухватиться за улетающую перекладину качелей

    Политика Трампа в карикатурах

    Выборы президента США: последний рывок Дональда Трампа

    Сумеет ли Дональд Трамп во второй раз победить на президентских выборах в США - вопрос пока открытый. Карикатурист Сергей Елкин - о его попытках выхватить победу у демократов.

  • Трамп и Лукашенко

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

    Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Передача власти в США: битва Трампа завершена?

    Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи президентской власти Джо Байдену. Похоже, Трамп готов сложить оружие, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Художник спрашивает у Трампа и Бпйдена, на кого из них рисовать карикатуру

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп против Байдена: кто победит?

    Подсчет голосов на выборах президента США продолжается: и Дональд Трамп, и Джо Байден заявляют о своей победе. Что же делать карикатуристам? Сергей Елкин в замешательстве.

  • Трамп стоит рядом с Путиным, держит в руках табличку с надписью санкции и говорит, что это не вам, это для Китая

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции США против Китая: при чем тут Россия?

    Президент США Трамп подписал новый закон о санкциях против Китая. На сей раз - из-за притеснений уйгуров. Готовность Вашингтона принимать жесткие меры заставляет нервничать и Москву, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа

    Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России

    "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

    Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

  • Трамп высыпает перед Эрдоганом из пакета курдов

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана

    Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

  • Трамп вручает Зеленскому, одетому как пират, зеленую метку

    Политика Трампа в карикатурах

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Трамп идет с портфелем

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

    На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:39

Блокировка Трампа - акт цензуры или оправданное решение? (11.01.2021)

Контекст

Экс-президент США Трамп запустит собственную соцсеть Truth Social

"Вашего любимого американского президента заставили замолчать", - заявил Дональд Трамп, анонсировав запуск собственной соцсети Truth Social.  

Трамп подал в суд на соцсети за блокировку его аккаунтов

Экс-президент США решил судиться с Facebook, Google и Twitter. Он обвиняет их в том, что они занимаются "постыдной цензурой американского народа".  

Комментарий: Борьба интернет-гигантов с Трампом на руку Путину

Интерес в России к изгнанию Дональда Трампа из Twitter связан, прежде всего, с попытками Кремля блокировать активность российской оппозиции в интернете, считает Федор Крашенинников.  

Комментарий: IT-гиганты не могут присвоить себе право на свободу слова

Twitter и Facebook забанили Дональда Трампа. Но просто отключить кого-то от интернета - не метод. IT-компании должны выполнять свои обязательства перед обществом, считает Мануэла Каспер-Кларидж.  

В Европе критикуют отключение Трампа от соцсетей

Комиссар ЕС Тьерри Бретон сравнил блокировку Трампа в соцсетях с терактами в США 2001 года. Министр экономики Франции потрясен тем, что Twitter самостоятельно принял такое решение.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Закроет ли Дональд Трамп социальные сети (29.05.2020)  

Как Трамп грозил России своими "красивыми и умными" ракетами – DW Новости (11.04.2018)  

Также по теме

U.S. President Donald Trump uses a mobile phone during a roundtable discussion on the reopening of small businesses in the State Dining Room at the White House in Washington, U.S., June 18, 2020. REUTERS/Leah Millis TPX IMAGES OF THE DAY

Цензура или частный вопрос: в России спорят о блокировке Трампа в соцсетях 11.01.2021

Почему в России так остро отреагировали на решение крупнейших соцсетей заблокировать аккаунты президента США и как вышло, что Навальный встал на сторону Трампа - у DW.

Реклама