Социологи: Половина россиян боится, что Путин нажмет "красную кнопку"

Российские, украинские и белорусские социологи представили в субботу, 2 июля, результаты исследований общественного мнения о войне в Украине в рамках конференции Варшавского университета "Still without peace. Warsaw East European Conference" ("Все еще без мира. Варшавская восточноевропейская конференция"). Из обнародованных данных следует, что три четверти украинцев призывают россиян “открыть глаза”, однако почти столько же жителей РФ поддерживают действия российской армии в Украине. В то же время большинство белорусов отрицательно относятся к возможному вводу войск РБ в соседнюю страну. DW - с подробностями.

Как украинцы и россияне относятся друг к другу?

"Если бы у вас была возможность отправить короткую телеграмму простым гражданам России/Украины (не представителям власти и не военным), что бы вы написали?" - с таким вопросом к респондентам в Украине обратилась исследовательская компания Info Sapiens. Аналогичное исследование среди россиян провела НКО ExtremeScan.

Результаты опроса представила заместитель директора Info Sapiens Инна Волосевич. По ее словам, большинство "телеграмм" от украинцев (74%) содержали призывы "одуматься, открыть глаза, начать думать, бороться против своей власти". Но это не значит, что украинцы не обвиняют простых россиян, отмечает социолог. Еще в 24-х процентах ответов содержались гнев и презрение.

По данным другого опроса Info Sapiens, 84 процента украинцев считают россиян виновными в войне. В то же время только в 3-х процентах ответов россиян присутствует ненависть, большинство в своих "телеграммах" призывают украинцев "крепиться": "Держитесь, друзья, и помогите освободить свою же землю от фашизма", "Крепитесь, победа будет за нами", "Держитесь, мы скоро придем, мы всех спасем", "Путин хороший, а вы крепитесь, мы вас поддержим и защитим". По данным исследования, 71 процент россиян испытывают чувство справедливости по отношению к "специальной военной операции", 69 процентов - гордость, и только 12 процентов опрошенных чувствуют стыд.

Россияне не имеют представления о происходящем в Украине

По результатам исследования, которое проводил российский "Левада-центр", в июне 75 процентов россиян поддерживали действия армии, 20 процентов - не поддерживали. Только в одной группе опрошенных - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет - поддержка оказалась значительно ниже (55 процентов одобряли, 36 процентов - осудили). По словам руководителя отдела социально-культурных исследований "Левада-центра" профессора Алексея Левинсона, молодежь хоть и в меньшей степени поддерживает действия РФ в Украине, однако не чувствует своей ответственности за происходящее. В то же время старшее поколение, среди которого больше всего поклонников президента РФ Владимира Путина и войны, такую ответственность ощущает, указал эксперт. Левинсон отметил, что большинство россиян не имеют представления о происходящем в Украине, например, об убийствах в Буче.

Алексей Левинсон (фото из архива)

"Они знают о храбрых русских солдатах, которые помогают братскому украинскому народу, приносят им свободу от каких-то "нацистов". Они поддерживают армию, потому что думают, что на светлой стороне, - говорит Левинсон. - Да, пропаганда делает свое дело на очень высоком профессиональном уровне, но, на мой взгляд, россияне думают: "Мы хорошие, мы на стороне добра". Намного проще думать таким образом. Я бы не перекладывал всю ответственность на пропаганду, это ответственность всего общества". По словам эксперта, для россиян происходящее является не войной, а конфликтом.

Что касается перспектив, то 50 процентов опрошенных жителей РФ считают, что ситуация в Украине может трансформироваться в военный конфликт между Россией и НАТО. Еще 34 процента россиян думают, что Путин способен первым нажать "красную кнопку" в случае войны с Западом, а половина опрошенных боится этого.

Большинство белорусов против ввода армии Беларуси в Украину

Если украинцы и россияне консолидированы вокруг лидеров своих стран Зеленского и Путина, чьи рейтинги невероятно высоки, то абсолютное большинство белорусов объединены вокруг идеи - 85 процентов опрошенных в рамках исследования Белорусской аналитической мастерской (BAW) выступают против ввода войск РБ в Украину для участия в войне.

Андрей Вардомацкий (фото из архива)

"Четкая доминанта на отрицание потенциального ввода войск на территорию Украины. Только примерно каждый десятый белорус к этому бы отнесся положительно, - отмечает руководитель BAW, профессор Андрей Вардомацкий. - Речь идет об актуализации трагической исторической памяти белорусов, каждое второе поколение которых проходило через чудовищную войну, теряя больше половины населения. Гражданский смысл этих эмпирических результатов в том, что белорусы не хотят участвовать в этой войне прямым образом ввода войск". Вардомацкий подчеркнул, что мнение белорусского народа не совпадает с позицией официального Минска.

При этом у украинцев выражено двойственное отношение к белорусам, указывает Инна Волосевич. "Не нужно ожидать, что мы не будем винить белорусов. В то же время у нас в армии воюют белорусы, мы им очень благодарны, также благодарны за партизанское движение в Беларуси, но страна - наш враг, оттуда летят ракеты. Хотя разница между отношением к россиянам и к белорусам большая. Только треть украинцев решительно обвиняют во всем белорусов", - отмечает эксперт.

По ее мнению, несмотря на то, что ракеты из Беларуси летят давно, негатив к белорусам инспирируется, с одной стороны - Россией, с другой - у все большего числа украинцев есть убитые и пострадавшие родственники или знакомые, что никак не улучшает отношение к белорусам.

По словам Волосевич, 70 процентов украинцев считают, что война будет идти более шести месяцев, при этом подавляющее большинство верят в победу Украины. "Еще в феврале и марте большинство украинцев имели большие иллюзии по поводу россиян. Мы думали, что россияне ужаснутся точно так же, как и мы, что-то случится, и это прекратится. Но через три месяца войны большинство украинцев считает, что война продлится от полугода, но при этом вера в победу стабильна - 92 процента украинцев верят, что мы победим", - подчеркивает социолог.

Смотрите также:

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Дымящиеся развалины 27 июня по торговому центру "Амстор" в Кременчуге российскими войсками был нанесен ракетный удар. Так выглядел ТЦ утром 28 июня. Украинские пожарные и сотрудники службы спасения продолжают работу по расчистке завалов.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Груда камней и металла Кременчуг находится в сотнях километров от линии фронта. Расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод прекратил работу еще весной, однако, по сообщениям украинских СМИ, ВС РФ продолжали обстреливать его и другие объекты инфраструктуры. О последней такой атаке сообщалось 18 июня.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Около двух десятков погибших По словам президента Украины Владимира Зеленского, в момент попадания ракеты в торгово-развлекательный центр "Амстор" в Кременчуге там находилось около тысячи посетителей. К утру 28 июня число погибших возросло до 18 человек.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Поиск и спасение пострадавших По данным Генпрокуратуры Украины и Полтавской областной администрации, не менее 50 человек получили ранения, еще около 40 числятся пропавшими без вести. К тушению пожара ТЦ "Амстор" и спасению пострадавших в ходе ракетного удара было привлечено 115 пожарных и 20 машин Госслужбы Украины по ЧС.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Военные охраняют ТЦ "Амстор" после ракетного обстрела По данным украинской стороны, удар по гражданским целям в Кременчуге был нанесен двумя ракетами X-22, выпущенными с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Первая из этих ракет попала в торговый центр, а вторая - в городской стадион.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Борьба с огнем глубокой ночью "Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на ТЦ в Кременчуге. В свою очередь первый зампреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вечером 27 июня заявил, что трагедия в Кременчуге "выглядит как провокация в Буче".

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Россия признала ответственность за обстрел 28 июня Минобороны РФ признало ответственность за нанесенный накануне ракетный удар по Кременчугу, указав, что он был произведен "высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин".

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Ни слова о гражданских жертвах "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Цветы и мягкие игрушки на месте трагедии 28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Скорбь по погибшим ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя. Автор: Александра Иванова

