Собянин отменил перчатки в общественных местах: кто в Москве этому рад

В Москве отменили необходимость носить перчатки в общественных местах. Но это правило в борьбе с ковидом в столице все равно соблюдал только Юрий Долгорукий, считает карикатурист Сергей Елкин.
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В Москве зафиксирован пик суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Одна из причин - противоречивые меры по борьбе с пандемией мэра столицы РФ Сергея Собянина, считает Сергей Елкин.