Снежная Луна - последнее полнолуние зимы (фото)

Наступил март, а вместе с ним и календарная весна. Чем порадовали нас фотографы, наблюдавшие в Германии за последним полнолунием нынешней зимы?
Франкфурте-на-Майне / Мюнхен / Берлин / Аммергау / Гамбург • Последнее полнолуние зимы называют Снежной Луной. Снежная - не снежная, но в любом случае - красивая. Смотрим на фотографии, сделанные по последние вечера, ночи и даже среди белого дня в разных местах в Германии.
Смотрите также:
Крокусы, проснувшиеся пчелы, мороженое, журавли в небе… Чем еще порадовали прошедшие выходные жителей Германии.
В Германию во второй половине февраля пришла почти летняя погода, напомнившая жителям страны о весенних каникулах на Пасху, которые большинству все же придется провести дома.
В ночь на понедельник, 14 декабря, пришелся максимум активности метеорного потока Геминиды. Эти фотографии падающих звезд сделаны в Баварских Альпах.
Урожай обычно собирают после цветения, но если речь идет о "цветочной" Луне, то жатва происходит безотлагательно - при помощи фотокамер.
Одна из старейших в Германии коллекций метеоритов находится в городе Галле.
Пришла пора в очередной раз любоваться полнолунием. Не можем себе и вам в этом отказать.
В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2020 года, планеты-гиганты Юпитер и Сатурн так близко подойдут друг к другу, что будут выглядеть, как одна - по крайней мере, с Земли.
Стратосферная ИК-обсерватория SOFIA была создана на базе самолета Boeing 747 в 2010 году и позволяет вести наблюдения в любой точке земного шара.
Самую быструю звезду, движущуюся вокруг черной дыры Млечного пути, назвали S4711 - в честь кельнского одеколона "4711 Echt Kölnisch Wasser".
Пик метеорного потока Персеиды в этом году можно было наблюдать в ночь со вторника на среду.