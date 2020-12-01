Снежная Луна - последнее полнолуние зимы (фото)

"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

Не всем повезло с погодой

Самой большой неудачей в этот вечер могла стать непогода. Например, в Германии не повезло многим жителям таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Они увидели на вечернем небе лишь облака и тучи вместо лунного затмения. Облачно было и в Тель-Авиве (на фото), хотя Луну все же можно было разглядеть.