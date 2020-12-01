 Снежная Луна - последнее полнолуние зимы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 01.03.2021

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По Германии

Снежная Луна - последнее полнолуние зимы (фото)

Наступил март, а вместе с ним и календарная весна. Чем порадовали нас фотографы, наблюдавшие в Германии за последним полнолунием нынешней зимы?

Франкфурт-на-Майне

Мессетурм ("Ярмарочная башня") - высотное здание во Франкфурте-на-Майне

Франкфурте-на-Майне / Мюнхен / Берлин / Аммергау / Гамбург •  Последнее полнолуние зимы называют Снежной Луной. Снежная - не снежная, но в любом случае - красивая. Смотрим на фотографии, сделанные по последние вечера, ночи и даже среди белого дня в разных местах в Германии.

Последнее полнолуние зимы в Германии. Фотографии

Мюнхен

Стадион Allianz-Arena в Мюнхене

Берлин

"Золотая Эльза" на Колонне Победы в Берлине

Аммергау

Горная область Аммергау в Верхней Баварии.

Гамбург

Эльбская филармония в Гамбурге

Гамбург

Гамбургский порт

Берлин

Бранденбургские ворота в Берлине

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  • фазы лунного затмения

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  • лунное затмение в Израиле

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  • лунное затмение в Берлине

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  • Лунное затмение в Дрездене

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

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  • лунное затмение над замком Гогенцоллерн

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

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  • лунное затмение в Баварии

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    Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

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Лунное затмение  

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