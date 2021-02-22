Весна среди ясного неба. Как прошли выходные в Германии (фото)

Весна во время локдауна. Фотографии

Охладиться можно было и другими способами. Про это место в Гарце и клуб "Ледяные жемчужины" из города Хассельфельде мы совсем недавно рассказывали (ссылка - внизу страницы). Как видно, несмотря на происки весны, лед еще держится, хотя и немного тронулся, если можно так выразиться, говоря об озере.