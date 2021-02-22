Весна среди ясного неба. Как прошли выходные в Германии (фото)

Крокусы, проснувшиеся пчелы, мороженое, журавли в небе… Чем еще порадовали прошедшие выходные жителей Германии.
В Германию уже возвращаются аисты. За семейной жизнью некоторых пар можно наблюдать через веб-камеры. Одно из таких гнезд находится в нижнесаксонской коммуне Лайферде.
Эти фотографии сделаны в разных регионах Германии, но на всех - первые весенние крокусы 2021 года.
Зима 2021 года явно запомнится жителям Германии. Вот еще несколько фотографий в копилку впечатлений: жители Берлина катаются по замерзшему Ландвер-каналу.
Чтобы окунуться в ледяную воду, заядлому берлинском "моржу" Марио пришлось сначала немого попотеть.
"Сибирская ледяная плетка" - так немцы называют такую погоду. Метеорологи заранее предупредили жителей Германии о предстоящем снежном хаосе и резком похолодании.