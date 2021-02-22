 Весна среди ясного неба. Как прошли выходные в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.02.2021

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По Германии

Весна среди ясного неба. Как прошли выходные в Германии (фото)

Крокусы, проснувшиеся пчелы, мороженое, журавли в небе… Чем еще порадовали прошедшие выходные жителей Германии.

  • Фарель, Нижняя Саксония

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Весенняя погода, о приближении которой всех заранее предупредили метеорологи, резко и повсеместно пришла в Германию в прошедшие выходные. Уставшие от локдауна жители страны вышли, куда глаза глядят, выстроились в длинные очереди за мороженым, напоследок залезли в проруби, наслаждались природой и... разными другими способами. Вот, как это выглядело. Начнем на Северном море в Нижней Саксонии.

  • Вернигероде

    Весна во время локдауна. Фотографии

    За мороженым рекордно длинные очереди выстроились по двум причинам. Во-первых, обязывала погода - внезапно нагрянувшая весна, так что от желающих не было отбоя. Во-вторых, в очередях нужно было соблюдать дистанцию в полтора метра, поэтому они и растянулись вдоль улиц и поперек площадей. Всем привет из солнечного Вернигероде.

  • Лесное озеро, Хассельфельде
    Еще по теме

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Охладиться можно было и другими способами. Про это место в Гарце и клуб "Ледяные жемчужины" из города Хассельфельде мы совсем недавно рассказывали (ссылка - внизу страницы). Как видно, несмотря на происки весны, лед еще держится, хотя и немного тронулся, если можно так выразиться, говоря об озере.

  • Франкфурте-на-Майне

    Весна во время локдауна. Фотографии

    В общем и целом, немецкая природа еще спит, но просыпается - например, как это уже сделали пчелы во Франкфурте-на-Майне.

  • Дюссельдорф

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Как видно на этом снимке из Дюссельдорфа, пчелам уже есть, чем подкрепиться. Крокусы дружно расцвели повсюду, присоединившись к подснежникам, появившимся в парках, садах, на газонах и обочинах еще до прихода в Германию недавних сибирских морозов. Так что в этом году подснежники оправдали свое название.

  • Берлин

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Для полноты картины - несколько подснежников из весеннего Берлина.

  • Ахен

    Весна во время локдауна. Фотографии

    В небе повсюду - стаи серых журавлей, пронзительные голоса которых слышны издалека, заставляют останавливаться прохожих и всматриваться вдаль. На этой фотографии из Ахена перелетные птицы как раз решают, где им сделать остановку.

  • Лейпциг

    Весна во время локдауна. Фотографии

    С милым рай в шалаше. Или просто под открытым весенним небом - даже на берегу еще покрытого льдом озера Морицзе под Лейпцигом.

  • Штаффельзе
    Еще по теме

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Этот снимок сделан на баварском озере Штаффельзе. Здесь есть несколько островов. Житель одного из них решил использовать свою лодку, так сказать, в качестве неатомного ледокола, а заодно - добраться до берега. Кстати, как этой зимой в Германии работали настоящие ледоколы, мы показывали. Ссылка - также внизу страницы.

  • Фарель, Нижняя Саксония

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Как видно, на этом пляже в нижнесаксонском Фареле на Северном море места было достаточно и для прогулок с соблюдением необходимой во время пандемии дистанции, и для строительства замков из песка. Однако так было не везде.

  • Мюнхен

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Особенно, в крупных городах - в парках и других популярных местах отдыха - массовых скоплений людей избежать не удалось. Одно из них - берег реки Изар в Мюнхене.

  • Хойя

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Для контраста - кадр из небольшого города Хойя на реке Везер в Нижней Саксониии.

  • Берлин

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Сотрудники ведомств общественного порядка и полиция пытались напоминать жителям о необходимости соблюдать дистанцию и пользоваться масками. Люди устали от зимы, устали сидеть по домам - и не каждый может сесть в машину и уехать куда-то за город - например, из Берлина, где сделана эта фотография - в Кройцберге.

  • Берлин

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Так выглядело в Берлине бывшее летное поле закрытого аэропорта Темпельхоф, ныне - просторное и популярное место отдыха в немецкой столице.

  • Хальберштадт

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Напоследок - весенний закат в городе Хальберштадте. Здешний собор, заложенный в XIII веке, считается одним из самых больших храмов в Германии, возведенных в стиле французской готики.


  • Фарель, Нижняя Саксония

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Весенняя погода, о приближении которой всех заранее предупредили метеорологи, резко и повсеместно пришла в Германию в прошедшие выходные. Уставшие от локдауна жители страны вышли, куда глаза глядят, выстроились в длинные очереди за мороженым, напоследок залезли в проруби, наслаждались природой и... разными другими способами. Вот, как это выглядело. Начнем на Северном море в Нижней Саксонии.

  • Вернигероде

    Весна во время локдауна. Фотографии

    За мороженым рекордно длинные очереди выстроились по двум причинам. Во-первых, обязывала погода - внезапно нагрянувшая весна, так что от желающих не было отбоя. Во-вторых, в очередях нужно было соблюдать дистанцию в полтора метра, поэтому они и растянулись вдоль улиц и поперек площадей. Всем привет из солнечного Вернигероде.

  • Лесное озеро, Хассельфельде
    Еще по теме

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Охладиться можно было и другими способами. Про это место в Гарце и клуб "Ледяные жемчужины" из города Хассельфельде мы совсем недавно рассказывали (ссылка - внизу страницы). Как видно, несмотря на происки весны, лед еще держится, хотя и немного тронулся, если можно так выразиться, говоря об озере.

  • Франкфурте-на-Майне

    Весна во время локдауна. Фотографии

    В общем и целом, немецкая природа еще спит, но просыпается - например, как это уже сделали пчелы во Франкфурте-на-Майне.

  • Дюссельдорф

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Как видно на этом снимке из Дюссельдорфа, пчелам уже есть, чем подкрепиться. Крокусы дружно расцвели повсюду, присоединившись к подснежникам, появившимся в парках, садах, на газонах и обочинах еще до прихода в Германию недавних сибирских морозов. Так что в этом году подснежники оправдали свое название.

  • Берлин

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Для полноты картины - несколько подснежников из весеннего Берлина.

  • Ахен

    Весна во время локдауна. Фотографии

    В небе повсюду - стаи серых журавлей, пронзительные голоса которых слышны издалека, заставляют останавливаться прохожих и всматриваться вдаль. На этой фотографии из Ахена перелетные птицы как раз решают, где им сделать остановку.

  • Лейпциг

    Весна во время локдауна. Фотографии

    С милым рай в шалаше. Или просто под открытым весенним небом - даже на берегу еще покрытого льдом озера Морицзе под Лейпцигом.

  • Штаффельзе
    Еще по теме

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Этот снимок сделан на баварском озере Штаффельзе. Здесь есть несколько островов. Житель одного из них решил использовать свою лодку, так сказать, в качестве неатомного ледокола, а заодно - добраться до берега. Кстати, как этой зимой в Германии работали настоящие ледоколы, мы показывали. Ссылка - также внизу страницы.

  • Фарель, Нижняя Саксония

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Как видно, на этом пляже в нижнесаксонском Фареле на Северном море места было достаточно и для прогулок с соблюдением необходимой во время пандемии дистанции, и для строительства замков из песка. Однако так было не везде.

  • Мюнхен

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Особенно, в крупных городах - в парках и других популярных местах отдыха - массовых скоплений людей избежать не удалось. Одно из них - берег реки Изар в Мюнхене.

  • Хойя

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Для контраста - кадр из небольшого города Хойя на реке Везер в Нижней Саксониии.

  • Берлин

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Сотрудники ведомств общественного порядка и полиция пытались напоминать жителям о необходимости соблюдать дистанцию и пользоваться масками. Люди устали от зимы, устали сидеть по домам - и не каждый может сесть в машину и уехать куда-то за город - например, из Берлина, где сделана эта фотография - в Кройцберге.

  • Берлин

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Так выглядело в Берлине бывшее летное поле закрытого аэропорта Темпельхоф, ныне - просторное и популярное место отдыха в немецкой столице.

  • Хальберштадт

    Весна во время локдауна. Фотографии

    Напоследок - весенний закат в городе Хальберштадте. Здешний собор, заложенный в XIII веке, считается одним из самых больших храмов в Германии, возведенных в стиле французской готики.


Смотрите также: 
• Каждые выходные - в ледяную прорубь. Немецкий опыт
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