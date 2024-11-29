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СМИ: Военные РФ создали в Беларуси лагерь для украинцев

Екатерина Венкина
29 ноября 2024 г.

Российские военные весной 2022 года организовали в белорусской Наровле фильтрационный лагерь, где подвергали пыткам украинских пленных, пишет РСЕ/РС в сотрудничестве с "Киберпартизанами" и The Reckoning Project.

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На границе Беларуси и Украины
На границе Беларуси и Украины (фото из архива)Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Российские военные весной 2022 года организовали в Наровле в Гомельской области Беларуси фильтрационный лагерь, где подвергали пыткам украинских пленных. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 29 ноября,совместном расследовании проекта "Схемы" украинской службы медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", белорусской редакции РСЕ/РС при поддержке "Киберпартизан" и The Reckoning Project.

По версии журналистов, проанализировавших спутниковые снимки, российские военные оставались на территории лагеря на улице Комсомольской минимум до начала мая 2022 года.

The Reckoning Project: Военные РФ вывозили в Наровлю мирных жителей

По сведениям The Reckoning Project, российские военные вывозили в Наровлю мирных жителей, в том числе несовершеннолетних, там же содержались военнопленные.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Богдан Лысенко, попавший в плен к российским военным в конце марта 2022 года и содержавшийся в Наровле, утверждает, что там применялись пытки: "Гражданских там били, дай боже <...> Там постоянно были слышны крики".

Юрист: ответственность должен нести Лукашенко

"Эти фильтрационные лагеря не могут создаваться без уполномоченных государственных лиц, которые должны дать на это согласие", - в свою очередь заявила юрист Юлия Полехина. "И когда людей бьют, пытают, не оказывают медпомощи, - это военное преступление", - добавила она, выразив уверенность, что ответственность должен нести правитель Беларуси Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на момент публикации на запрос журналистов не ответила.

Политические дела в отношении украинцев в Беларуси

Ранее стало известно, что не менее 13 граждан Украины были задержаны по политически мотивированным делам в Беларуси.

Экс-посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в комментарии "Медиазоне" отметил, что дипломатам известно про 12 человек, задержанных по "экстремистским статьям". По его словам, некоторые из задержанных много лет живут в Беларуси и не хотят обращаться за помощью к украинским властям, в том числе - из соображений безопасности.

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