 СМИ: Власти Москвы передадут МВД фотографии пользователей mos.ru | Новости из Германии о России | DW | 13.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

СМИ: Власти Москвы передадут МВД фотографии пользователей mos.ru

Фотографии профиля пользователей на портале mos.ru будут доступны для системы распознавания лиц, которую полиция использует для поиска преступников и выписки штрафов. Власти также намерены собирать данные со смартфонов.

Мужчина в метро в маске в виде камеры наблюдения

Московские власти намерены передавать полиции фотографии пользователей портала mos.ru, чтобы использовать их в системе распознавания лиц, пишет в среду, 13 октября газета "Коммерсант".

Подрядчиком по проекту стоимостью 236 млн рублей стала пермская компания "Брайт софт", которая также должна обеспечить сбор данных о смартфонах жителей российской столицы. Информацию о контракте, заключенном 5 октября с этой фирмой подведомственным департаменту инфотехнологий (ДИТ) Москвы ГКУ "Информационный город", журналисты обнаружили на портале госзакупок.

Карикатура Сергея Ёлкина

Карикатура Сергея Ёлкина

В столичном Департаменте информационных технологий изданию не объяснили, зачем фотографии пользователей должны передаваться в подсистему автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве, как это следует из техзадания. Также не указывается, из каких конкретно сервисов эти фотографии будут подгружаться.

По мнению опрошенных "Коммерсантом" экспертов, фотографии граждан нужны для обучения системы, используемой как для поиска преступников, так и для выписки штрафов нарушителям режима самоизоляции.

Все данные на порталах госуслуг доступны силовикам

Отвечая на вопрос о том, должна ли информация, загружаемая гражданами на порталах госуслуг, быть прозрачной для силовых ведомств, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы по закону имеют доступ к данным граждан на таких сайтах. "Все данные, которые содержатся на госуслугах, они и так все прозрачны," - указал Песков, отметив, что это распространяется и на паспортные данные, и на фотографии.

Смотрите также:

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Мастера камуфляжа

    Эта фотография из архива "штази" использовалась внутренней разведкой ГДР в качестве наглядного пособия по маскировке. Выпускавшиеся сериями подобные фотографии демонстрировали восточногерманским агентам, как нужно одеваться, чтобы не вызывать подозрения во время слежки на улицах. Феномену тотального контроля этой весной посвящены три выставки в Музее фотографии в Берлине и галерее c/o Berlin.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Орудия контроля

    На этой фотографии запечатлен фрагмент штаб-квартиры разведывательных служб бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи. Снимок предоставил на выставку "Watching You, Watching Me" фотограф из Нью-Йорка Эду Байер, совершивший поездку в Триполи в 2011 году по заказу журнала Wall Street Journal. Разведцентр располагался в шестиэтажном здании. Отсюда режим контролировал передвижение и переписку ливийцев.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Слежку ведет художник

    Серия фотографий "Detail From the New Town" Эндрю Хэммеранда из Чикаго была сделана с церковной башни в центре одного городка, спланированного как "идеальное поселение" на американском Среднем Западе. Используя интернет, фотохудожник получил доступ к камере на крыше церкви и фотографировал город и его жителей.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Пестрая цензура

    Бельгийский художник Мишка Хеннер создал серию "Голландские пейзажи" после того, как обнаружил, что коллажи из разноцветных многоугольных клякс были использованы на Google Maps для сокрытия объектов, считающихся важными с точки зрения национальной безопасности в Нидерландах, таких как королевские дворцы, склады горючего и армейские казармы.

  • Выставка The Field Has Eyes

    Искусство тотальной слежки

    Древние страхи

    Тотальный контроль - явление не новое. За людьми следили испокон веков, будь то по политическим или религиозным мотивам. Гравюра неизвестного нидерландского художника "Поле с глазами" является экспонатом выставки "The Field Has Eyes" в Музее фотографии в Берлине. Гравюра датируется 1546 годом. Изображенного на ней мужчину сопровождает кролик, традиционный символ страха.

  • Выставка The Field Has Eyes

    Искусство тотальной слежки

    Всевидящее око

    Символ божественного всезнания, изображенный французским мастером офорта Жаком Калло на гравюре 1628 года, приобретает зловещий смысл, когда используется как символ тотальной слежки в стиле оруэлловского Старшего Брата. Имя персонажа из романа "1984" стало нарицательным обозначением государства или режима, стремящегося установить тотальный контроль над народом.

  • Выставка The Field Has Eyes

    Искусство тотальной слежки

    Технологии наблюдения

    Среди экспонатов выставки "The Field Has Eyes" находится и серия снимков ограблений банков из архивов американских газет. Сделанные системами видеонаблюдения фотографии предоставил Гюнтер Карл Бозе, профессор Академии визуальных искусств в Лейпциге. Он купил их для своей частной коллекции на eBay. Снимки, демонстрирующие работу механизмов наблюдения, выставляются публично впервые.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Истории из ССTV

    Многоканальная инсталляция "Sticky Floors (Lunch to Last Call)" шведской художницы Анн-Софи Сиден также демонстрирует видеоматериал из систем публичного видеонаблюдения. Двухчасовой фильм был смонтирован из кадров 24-часового цикла наблюдения с помощью CCTV - системы телевидения замкнутого контура - в одном из ирландских баров.

  • Выставка Watching You, Watching Me

    Искусство тотальной слежки

    Охрана границ

    Снимок под названием "High Performance Camera" сделал берлинский фотограф Юлиан Рёдер (Julian Röder) для серии, документирующей оборудование, которое использует Европейский Союз для охраны своих границ и предотвращения нелегальной миграции. Рёдер вырос в коммунистической Восточной Германии, чем, видимо, объясняется его интерес к теме тотального наблюдения и контроля.

  • Выставка Watched! Surveillance Art and Photography

    Искусство тотальной слежки

    Жесткие выводы

    Помимо фотографий в галерее c/o Berlin представлены также видео. Сатирический фильм профессора медийного искусства из Берлина Хито Штайерль "How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational" предлагает практические советы, как оставаться незамеченным в эру цифровых технологий.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 03:18

За москвичами проследят 160 тысяч камер (25.10.2019)

Контекст

Власти Москвы предложили ввести в школах систему распознавания лиц

К 2022 году мэрия Москвы планирует ввести обязательную биометрическую аутентификацию для всех школьников и преподавателей. Этот шаг направлен на повышение безопасности в школах.  

Все станции метро в Москве оснастят системами оплаты с распознаванием лиц

По словам Собянина, оплата с распознаванием лиц Face Pay на всех станциях метро в Москве заработает с 15 октября. Мэр сказал, что систему используют уже 15 тысяч человек.  

Cистема распознавания лиц: что не нравится французам

Новое мобильное приложение Alicem, с помощью которого жители Франции смогут получить удаленный доступ к госуслугам, вызвало много споров. Нарушает ли оно закон о защите данных?  

Почему на улицах и вокзалах в Германии нет системы распознавания лиц

Камеры наблюдения на немецких вокзалах и площадях давно стали здесь частью повседневной жизни. Однако системой распознавания лиц они до сих пор не оборудованы. Почему - выясняла DW.  

Ссылки в интернете

Распознавание столичности

Аудио- и видеофайлы по теме

Реально ли деанонимизировать омоновцев с помощью искусственного интеллекта?  

В Великобритании все сложнее избежать камер слежения с распознаванием лиц (25.10.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Что ждет обладателей карты поляка в Беларуси после демарша ее властей?  

Политконсультант Шкляров: Путин - заложник Лукашенко  

Против Тихановской и Латушко возбуждено дело за самовольное присвоение власти  