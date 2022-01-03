 Немецкая газета: Шольц готовится ко встрече с Путиным в январе | Новости из Германии о Германии | DW | 03.01.2022

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Германия

Немецкая газета: Шольц готовится ко встрече с Путиным в январе

Cоветник канцлера ФРГ "уже на протяжении двух недель готовит" его встречу с президентом РФ, утверждает таблоид Bild. Берлин и Москва информацию пока не подтвердили.

Олаф Шольц и Владимир Путин

Олаф Шольц и Владимир Путин (фото из архива)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен взять под личный контроль взаимоотношения Берлина и Москвы. Об этом сообщила  в понедельник, 3 января, немецкая газета Bild. По ее сведениям, глава правительства ФРГ рассчитывает на "качественно новый старт" в отношениях двух стран.

Bild уверяет, что уже ведется подготовка ко встрече Шольца и президента РФ Владимира Путина. Советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер (Jens Plötner) "уже на протяжении двух недель готовит" эти переговоры, которые могут состояться в январе, пишет таблоид.

Поставки российского газа и ситуация вокруг Украины

При этом Берлин в первую очередь волнуют поставки российского газа, а также обострение обстановки на границе РФ и Украины, отмечает издание. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) пока не комментировал информацию о возможной встрече Путина и Шольца. В Москве также пока не подтвердили, что переговоры могут состояться в январе.

Встреча на уровне представителей РФ и ФРГ

Ранее, 25 декабря 2021 года, стало известно, что Йенс Плётнер и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак встретятся в начале января для обсуждения конфликта вокруг Украины. Советник канцлера Шольца призвал к деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Официальный Берлин нацелен на "оперативное возобновление "нормандского формата", подчеркивали собеседники dpa.

Телефонный разговор Байдена и Путина

Ранее, в ночь на 31 декабря 2021 года, состоялись телефонные переговоры президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. Беседа продолжалась около 50 минут.

В ходе телефонного разговора американский лидер призвал к деэскалации конфликта между Москвой и Киевом и пообещал, что США и их союзники "решительно ответят" в случае вторжения российских войск на территорию Украины, сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

Пресс-служба Кремля указала, что Путин в разговоре с Байденом назвал возможность принятия масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

Беседа Байдена и Зеленского

Позднее, 2 января, Байден пообщался по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он пообещал президенту Украины, что Вашингтон не будет принимать решения, касающиеся партнеров Вашингтона, без их ведома.

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    Автор: Сергей Елкин


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