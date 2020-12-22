 Германия и Россия согласовали встречу по Украине в начале января | Новости из Германии о Германии | DW | 26.12.2021

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Германия

Германия и Россия согласовали встречу по Украине в начале января

Конфликт вокруг Украины обсудят представители канцлера Шольца и президента Путина Йенс Плётнер и Дмитрий Козак. Три дня тому назад они уже имели продолжительный телефонный разговор.

Йенс Плётнер и Дмитрий Козак

Йенс Плётнер и Дмитрий Козак

Германия и Россия договорились провести в начале января встречу высокопоставленных представителей двух стран для обсуждения конфликта вокруг Украины. Советник канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) Йенс Плётнер (Jens Plötner) и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак проведут обстоятельные переговоры о конфликте между Москвой и Киевом, сообщили вечером в субботу, 25 декабря, западные информагентства со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

23 декабря Шольц уже провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению Берлина, федеральный канцлер Германии в ходе разговора подчеркнул "насущную необходимость деэскалации" и призвал форсировать переговоры по Украине в рамках "нормандского формата", в которых, наряду с Россией, Украиной и Германией, участвует и Франция.

Российско-украинский конфликт

В октябре 2021 года стали поступать массовые сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военнослужащих. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предположила, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. Соединенные Штаты и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва отрицает планы вторжения в Украину и со своей стороны обвиняет Запад в вооружении этой страны и проведении маневров возле российских границ.

25 декабря министерство обороны РФ сообщило о завершении маневров в приграничных с Украиной районах. Согласно сообщению ведомства, в места постоянной дислокации вернутся более 10 тысяч российских солдат.

На востоке Украины с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинской армией. Украина и Запад обвиняют Москву в оказании военной помощи сепаратистам. Кремль отрицает это.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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