 СМИ: Трамп пытается помешать расследованию штурма Капитолия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2021

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Мир

СМИ: Трамп пытается помешать расследованию штурма Капитолия

Экс-президент США пытается не допустить дачи показаний четырех бывших советников участникам спецкомиссии Палаты представителей по событиям 6 января в Вашингтоне, пишут Politico и The Washington Post.

Капитолий в Вашингтоне

Бывший президент США Дональд Трамп пытается не допустить дачи показаний своих экс-советников Марка Медоуза, Кэша Пателя, Дэниела Скавино и Стивена Бэннона по вопросу штурма Капитолия 6 января. Об этом интернет-издание Politico и газета The Washington Post написали в четверг, 7 октября. По их данным, бывших советников просят не сотрудничать со следствием. Сообщения экс-президента и записи его речей защищены от разглашения на основании адвокатской тайны, подчеркнули юристы бывшего главы государства в письме к экс-советникам Трампа.

Специальная комиссия Палаты представителей Конгресса США, расследующая события 6 января, ранее направила Медоузу, Пателю, Скавино и Бэннону повестки. От них требуют передать ряд документов и дать показания следователям.

В то время Медоуз был главой аппарата Белого дома, Скавино занимался социальными сетями, Патель являлся советником по национальной безопасности, а Бэннон старшим советником по политическим и стратегическим вопросам.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов.

По факту штурма Капитолия Федеральное бюро расследований США открыло не менее 160 дел. Обвинения выдвинуты по меньшей мере против 150 человек. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту и попытались добиться его импичмента, однако Сенат оправдал республиканца.

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    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

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    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


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Контекст

В Вашингтоне сторонники Трампа вышли на митинг к Капитолию

Собравшиеся выступили в поддержку задержанных 6 января после штурма Капитолия. К Конгрессу США стянули значительные силы полиции, туда же пришли многочисленные репортеры.  

Дело о штурме Капитолия: "шаман" движения QAnon признал свою вину

Стороннику Трампа и конспирологического движения QAnon Джейкобу Энтони Чансли, запечатленному на кадрах штурма Капитолия в меховой шапке с рогами, грозит тюремный срок до 20 лет.  

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