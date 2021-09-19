 В Вашингтоне сторонники Трампа вышли на митинг к Капитолию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.09.2021

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Мир

В Вашингтоне сторонники Трампа вышли на митинг к Капитолию

Собравшиеся выступили в поддержку задержанных 6 января после штурма Капитолия. К Конгрессу США стянули значительные силы полиции, туда же пришли многочисленные репортеры.

Митингующие с флагом США у здания Капитолия в Вашингтоне

Митингующие у здания Капитолия

Несколько сотен демонстрантов собрались в Вашингтоне на митинг в поддержку сторонников Дональда Трампа, которые были задержаны 6 января после штурма Капитолия. По данным полиции на середину дня субботы, 18 сентября, на огороженном участке Национального молла - центрального бульвара американской столицы - находились до 450 человек. При этом полиция стянула на место акции значительные силы. Кроме того, там же собрались многочисленные репортеры.

Стражи порядка были снабжены спецснаряжением, а к зданию Конгресса США подогнали бронированные грузовики.

Устроители акции "Справедливость для J6" (J6 - сокращение от January 6-th, 6 января, когда произошел штурм - Ред.) говорили, что хотят привлечь внимание к судьбам тех задержанных за беспорядки, которые не совершали насильственных преступлений. Власти столицы разрешили сбор до 700 участников, однако на деле их оказалось значительно меньше.

"Их права нарушаются"

Говоря о находящихся под следствием, митингующие скандировали: "Отпустите их!" "Их права нарушаются", - заявил агентству AFP Дэвид Тэккер, 63-летний участник демонстрации из Вирджинии. "Их преступления не оправдывают того, как с ними обращаются", - посчитал он.

Некоторые из ораторов выступили с утверждением, что речь идет о "политических заключенных". Другие принесли с собой плакаты с надписью "Справедливость для Эшли Бэббит", женщины, которая получила смертельное огнестрельное ранение, когда пыталась проникнуть через разбитое стекло внутрь здания Конгресса США.

Правоохранители сообщили о четырех задержанных

Законодатели все еще находятся на летних каникулах и вернутся в город только на следующей неделе. По предварительным данным, акция прошла без серьезных инцидентов. Правоохранители сообщили о четырех задержанных, один из которых имел при себе огнестрельное оружие.

Организация Look Ahead America ("Смотри вперед, Америка"), которая выступила в роли устроителя мероприятия и планирует аналогичные митинги по всей стране в ближайшие недели, призвала участников проявить уважение к сотрудникам правоохранительных органов, а также воздержаться от транспарантов в поддержку Трампа.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще четверо полицейских совершили самоубийство в последующие недели, указывает Reuters.

По факту штурма Капитолия Федеральное бюро расследований США открыло не менее 160 дел. Обвинения выдвинуты по меньшей мере против 150 человек. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту и попытались добиться его импичмента, однако Сенат оправдал республиканца.

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    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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    Автор: Павел Мыльников


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