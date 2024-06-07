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СМИ: США решили разработать новую гравитационную бомбу

Александра Иванова
7 июня 2024 г.

США ужесточают стратегию в сфере ядерных вооружений, пишет онлайн-издание Semafor со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена.

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Ядерная гравитационная бомба B61-12 (фото из архива)
Ядерная гравитационная бомба B61-12Фото: Sandia National Laboratory

Администрация Джо Байдена ужесточает стратегию в области ядерных вооружений поскольку Россия и Китай в прошлом году не поддержали усилия США по обсуждению контроля над вооружениями, сообщило в пятницу, 7 июня, онлайн-издание Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации Байдена.

В частности, решено разработать новую гравитационную бомбу, а также продлить срок службы ряда атомных подводных лодок класса "Огайо", указал собеседник. "Администрация (Джо Байдена. - Ред.) также рассматривает возможность дальнейшей эволюции ядерных сил США перед лицом растущих ядерных угроз и работает над тем, чтобы ключевые союзники обладали потенциалом дальнего удара и средствами наблюдения, необходимыми для самозащиты", - сказал чиновник, отказавшись вдаваться в детали.

Переговоры США с Россией и Китаем о контроле над вооружениями

Ожидается, что 7 июня о соответствующих планах Вашингтона объявит на конференции по контролю над вооружениями старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, следует из публикации.

На той же конференции в прошлом году советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы обсуждать контроль над вооружениями с Китаем и Россией "без предварительных условий", напоминает Semafor. "Однако Пекин и Москва фактически отвергли эти предложения, что вынудило США изменить свой подход", - цитиирует издание слова чиновника.

Администрация Байдена все еще надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от них будет иметь последствия, добавил собеседник. Россия и Китай "столкнутся с ухудшением обстановки безопасности, если будут продолжать отказываться от сотрудничества", - указал он.

Договор СНВ-3 между Россией и США

В настоящее время Россия и США остаются связанными обязательствами в рамках Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, New START). Он был подписан 8 апреля 2010 года тогдашними президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон еще на 5 лет. 29 января 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

Согласно СНВ-3, Вашингтон и Москва обязывались сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц и ограничить количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Кроме того, он предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля за вооружениями.

Однако 21 февраля 2023 года Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, объявил, что Москва приостанавливает свое участие в договоре, хотя и не выходит из него. Причиной такого шага Путин назвал неопределенность с тем, как будут учитываться ядерные арсеналы таких стран НАТО, как Великобритания и Франция.

В конце марта 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что Вашингтон и Москва перестали обмениваться данными о своих ядерных вооружениях, в том числе - о количестве ядерных боеголовок и бомбардировщиков на тех или иных базах.

В конце октября 2023 года Пентагон сообщил, что США решили модернизировать свою основную ядерную гравитационную бомбу B61 до модификации B61-13 в связи с изменением ситуации с безопасностью.

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