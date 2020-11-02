СМИ сообщают о согласовании санкций ЕС против Лукашенко и еще 14 белорусов

Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов и полицейское насилие в отношении мирных протестующих. В среду, 4 ноября, Совет ЕС запустил процедуру расширения штрафных мер против белорусского руководства, сообщают агентства dpa и AFP со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По данным AFP, помимо действующего президента Беларуси, в черном списке оказался его сын Виктор Лукашенко. Решение о введении санкций будет опубликовано в официальном журнале ЕС в ближайшие дни, указывает далее агентство. В свою очередь dpa пишет, что штрафные меры вступят в силу уже 6 ноября. Тем самым будут заморожены активы фигурантов черного списка и им будет запрещен въезд на территорию ЕС.

Кризис в Беларуси и протесты после президентских выборов

Массовые протесты в Беларуси продолжаются уже почти три месяца после президентских выборов 9 августа. На улицы неоднократно выходили, по оценкам СМИ, свыше 100 тысяч человек, они выступают против признания Александра Лукашенко победителем выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - 10,1 процента.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в стране, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз в начале октября ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. Однако Александр Лукашенко в первый черный список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что ЕС решил пока этого не делать, поскольку сохраняет надежду на переговоры с Лукашенко.

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