 СМИ сообщают о согласовании санкций ЕС против Лукашенко и еще 14 белорусов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.11.2020

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Беларусь

СМИ сообщают о согласовании санкций ЕС против Лукашенко и еще 14 белорусов

По данным dpa и AFP, Совет ЕС в ближайшие дни расширит черный список в отношении белорусского руководства и включит в него президента страны и его сына Виктора.

Протесты в Минске

Протесты в Минске

Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов и полицейское насилие в отношении мирных протестующих. В среду, 4 ноября, Совет ЕС запустил процедуру расширения штрафных мер против белорусского руководства, сообщают агентства dpa и AFP со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По данным AFP, помимо действующего президента Беларуси, в черном списке оказался его сын Виктор Лукашенко. Решение о введении санкций будет опубликовано в официальном журнале ЕС в ближайшие дни, указывает далее агентство. В свою очередь dpa пишет, что штрафные меры вступят в силу уже 6 ноября. Тем самым будут заморожены активы фигурантов черного списка и им будет запрещен въезд на территорию ЕС.

Кризис в Беларуси и протесты после президентских выборов

Массовые протесты в Беларуси продолжаются уже почти три месяца после президентских выборов 9 августа. На улицы неоднократно выходили, по оценкам СМИ, свыше 100 тысяч человек, они выступают против признания Александра Лукашенко победителем выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - 10,1 процента.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в стране, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз в начале октября ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. Однако Александр Лукашенко в первый черный список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что ЕС решил пока этого не делать, поскольку сохраняет надежду на переговоры с Лукашенко.

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  • Человек с бело-красно-белым флагом

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  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


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