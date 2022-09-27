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Задержания на акциях протеста в МосквеФото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance
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СМИ: Силовики изнасиловали задержанного в Москве активиста

Даниил Сотников
1 ч. назад

Силовики в Москве избили задержанного активиста и вставили ему в анальное отверстие гантель, сообщают СМИ.

https://www.dw.com/ru/smi-siloviki-iznasilovali-zaderzannogo-v-moskve-aktivista/a-63248098

В Москве силовики после задержания избили и изнасиловали гантелью активиста Артема Камардина, сообщает со ссылкой на источник издание "Новая газета. Европа" в понедельник, 26 сентября.

"Очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантель", - рассказал собеседник издания. После этого активиста, который во время "Маяковских чтений" на Триумфальной площади читал стихи про Донбасс, заставили извиниться на камеру. Видео с извинениями затем появилось в близком к силовикам Telegram-канале "112".

Там же были опубликованы кадры задержания Камардина и еще двоих активистов Александры Поповой и Александра Менюкова в их квартире. На видео спецназ врывается в квартиру и кладет их лицом в пол. На видео с извинениями на лице Камардина видны ссадины. "Каюсь перед русским многонациональным народом за сказанное мной вчера", - говорит он.

Задержанной девушке силовики угрожали групповым изнасилованием

Троих молодых доставили в отдел СК по Тверскому району. По данным источника издания "Медиазона", пытки происходили, пока к троим задержанным ехал адвокат. Камардин позже сам рассказал ему об избиениях и изнасиловании. 

Попова рассказала, что в отделении силовики суперклеем приклеивали ей к лицу стикеры, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали и угрожали изнасилованием впятером. Затем, по словам девушки, ей показали видео с изнасилованием Камардина, пишет "Новая газета. Европа".

"Я слышала, как они заставляют Артема извиняться и кричат ему: "Раздевайте догола, мразь". Видимо, они нашли предмет, который можно вставить в анальное отверстие и сделали это. Потом показали мне фото и видео, как его избивают, на них в комнате все было в крови", - рассказала Попова "Медиазоне".

Активистов задержали после "Маяковских чтений"

25 сентября Артем Камардин участвовал в Маяковских чтениях - поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве. Чтения 25 сентября были объявлены "антимобилизационными".

Камардин стал подозреваемым по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282.2 УК), сообщил адвокат Леонид Соловьев. Активиста задержали на 48 часов. В Следственный отдел также приехала скорая помощь. По словам адвоката, медицинская помощь понадобилась в связи с сотрясением, которое Камардин получил во время избиений.

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