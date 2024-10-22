СМИ: Сеул может отправить сотрудников разведки в Украину

По данным Newsweek, правительство и военные Южной Кореи "рассматривают план отправки в Украину" разведчиков-специалистов по КНДР.

Правительство и военные Южной Кореи "рассматривают план отправки в Украину" персонала, включая сотрудников разведки, работающих с упором на Северную Корею, и экспертов по тактике КНДР. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на южнокорейскую разведку. О возможных планах переброски передала и южнокорейская медиакомпания NewsPim.

Как уточнил Newsweek, южнокорейский персонал в Украине будет проводить допросы или делать переводы, если северокорейские солдаты будут захвачены украинскими войсками. Персонал также будет предоставлять Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях Северной Кореи, добавило издание.

Министерство обороны Республики Корея на брифинге 21 октября также сообщило, что будет рассматривать меры по возможным поставкам летального оружия в Украину и придерживается "открытой позиции" на этот счет. До текущего момента Сеул оказывал лишь гуманитарную помощь Киеву в войне с РФ.

НАТО предостерегла КНДР от участия в войне против Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 21 октября предостерег КНДР от отправки войск в Россию для участия в войне против Украины. Это "будет означать значительную эскалацию", написал он в соцсети X.

По словам Рютте, он уже обсудил ситуацию с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем, которому разведка донесла, что Северная Корея перебросила в Россию 1500 солдат. По данным южнокорейской разведки, сейчас они проходят подготовку на востоке России, а затем будут отправлены на линию фронта в Украину.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap ранее сообщало со ссылкой также на источники в разведке, что Пхеньян хочет отправить на фронт "четыре бригады численностью 12 000 солдат, включая части специального назначения".

Комментируя эти утверждения на пресс-конференции в Брюсселе 18 октября, Рютте заявил, что у альянса пока нет подтверждений активного участия северокорейских солдат в военных действиях. Однако он указал на масштабную помощь Москве со стороны Пхеньяна в виде вооружений, технологий и новых разработок, что вызывает беспокойство у партнеров Украины.

Зеленский призвал отреагировать на помощь КНДР Москве

Президент Украины Владимир Зеленский расценил военное сотрудничество России и КНДР как новый виток эскалации агрессивной войны Москвы против его страны. "Сейчас у нас есть четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ожидаем нормальной, честной и сильной реакции партнеров на это", - сказал Зеленский в видеообращении вечером 20 октября.

Он подчеркнул, что речь идет о "фактическом вступлении еще одного государства в войну против Украины".

Ранее РФ опровергала сообщения о том, что северокорейские солдаты воюют вместе с российскими войсками в Украине.