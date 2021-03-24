Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) намерена запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту при регистрации новых пользователей в социальных сетях и мессенджерах. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Внимание на него обратила в четверг, 25 марта, газета "Коммерсант".

В проекте приказа РКН разъясняются механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных. Так, с 1 июля оператор данных - соцсеть или мессенджер - должен организовать "сбор согласий". Причем пользователи смогут выбрать, предоставлять ли им информацию через платформы соцсетей или через систему Роскомнадзора. При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал госуслуг, в этом случае придется ввести номер паспорта и другие данные.

За несоблюдение этого требования соцсетям грозит штраф до 100 тысяч рублей. Проект готовится в рамках поправок к закону "О персональных данных", которые частично вступили в силу в марте.

Эксперты опасаются утечек

Опрошенные газетой эксперты уже заявили, что видят риски утечек и злоупотреблений в сборе такого объема данных.

Ранее, 10 марта, российские информагентства передали, что что в РФ будет запущено мобильное приложение "Биометрия", через которое пользователи смогут самостоятельно загружать свои биометрические данные для получения различных услуг в электронном виде. В свою очередь "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников сообщила о планах властей лишить удаленного доступа к части госуслуг россиян, которые не предоставят государству свои биометрические данные.

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