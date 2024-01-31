СМИ рассказали детали о попытке Зеленского уволить Залужного

Западные издания сообщили, что президент Украины и главком ВСУ встретились 29 января, но решения принято не было. Теперь процесс замены Залужного на посту главкома замедляют.

Президент Украины Владимир Зеленский намеревался уволить главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного 29 января, но отложил это решение из-за утечки данных об отставке, сообщила во вторник, 30 января, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника. По словам собеседника издания, теперь процесс отстранения Залужного от должности замедляют.

Депутат украинского парламента, знакомый с планами украинского руководства, подтвердил эту информацию, добавив, что Зеленский и Залужный встретились вечером 29 января, но никакого решения принято не было - одним из препятствий, по его словам, стало отсутствие кандидатуры для немедленной замены Залужного на посту главкома.

Кандидатуры на замену Залужного

Британское издание The Economist пишет, что для замены Залужного рассматривались кандидатуры командующего сухопутными войсками ВСУ 58-летнего генерала Александра Сырского и главы украинской разведки (ГУР) 38-летнего Кирилла Буданова. Как отмечает издание, есть предположение, что Буданов отказался от должности главкома ВСУ "в последнюю минуту". При этом близкий коллега Буданова отметил, что тот не претендовал на пост Залужного, но при этом и не имел права отказаться от него.

The Economist подтверждает, что вечером 29 января состоялась встреча Зеленского и Залужного, на которой президент сообщил, что увольняет главкома. При этом Зеленский предложил Залужному другую должность - секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, но тот отказался.

Отказ Залужного от других должностей

Вечером 29 января украинские СМИ и политики начали сообщать об увольнении Залужного. Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на источники в офисе украинского президента заявил, что главком отказался от предложения возглавить СНБО Украины или стать послом. При этом Береза отметил, что Буданов и Сырский отказываются от должности главкома.

Действующий депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что Залужный отказался от предложения стать послом в одной из европейских стран.

Руководство Украины опровергло информацию об увольнении Залужного. "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", - заявило в своем Telegram-канале министерство обороны Украины, не уточнив, о чем именно идет речь. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров позднее выступил с более конкретным заявлением: "Точно нет. Президент не увольнял главкома".

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