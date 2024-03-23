СМИ: Путин помиловал двух убийц из банды Цапков

Двое участников жестокой российской банды "Цапковские", ранее приговоренные к 20 годам за массовое убийство, были помилованы указом Путина за участие в войне с Украиной. Они уже находятся на свободе, утверждают СМИ.

Президент России Владимир Путин в обмен на участие в войне против Украины помиловал двоих членов так называемой банды Цапков, в течение многих лет жестоко терроризировавших станицу Кущевская Краснодарского края РФ, пишет издание 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах в субботу, 23 марта. Участники банды Вячеслав (Буба) Рябцев и Андрей (Бык) Быков, приговоренные в 2010 году к 20 годам за массовое убийство, вышли из колоний и уже находятся на свободе.

Уточняется, что Рябцев уже вернулся с войны, женился и живет в одном из городов Краснодарского края. Его отпустили воевать в Украину благодаря заключению "сделки со следствием". Быков получил тяжелое ранение и находится на лечении в "ЛДНР". Примерно через четыре месяца он может также вернуться в Россию с помилованием, пишет 161.RU. В конце января в соцсетях появилось фото, на котором он стоит с матерью главы банды Сергея Цапка на крыльце местного травмпункта.

Еще один член банды, Станислав Лобянов, отмечают в СМИ, вероятно, погиб в Украине. Об участии в войне просил и получивший пожизненный срок Владимир (Вова-Беспредел) Алексеев, но ЧВК "Вагнер" отказал ему в трудоустройстве.

Самая жестокая группировка РФ

Семейная ОПГ Цапков существовала в 1980-2000-х годах в станице Кущевская Краснодарского края. На их счету 19 доказанных убийств, включая убийств детей, а также многочисленные грабежи, изнасилования и рэкет.

В ночь на 5 ноября 2010 года они совершили массовую кровавую расправу над предпринимателем Владимиром Мироненко и всей семьей местного фермера Сервера Аметова, а также соседкой Аметовых Натальей Касьян и ее сыном. Тогда погибли 12 человек, включая девятимесячную Амиру Аметову. В публикации отмечается, что до этого убийства полиция России не решалась расследовать преступления Цапков и "обратила на них внимание" только после расследования журналистки "Новой газеты" Елены Костюченко.

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