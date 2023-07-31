Лондон не признал ЧВК "Вагнер" террористической из-за Путина

Внесение ЧВК "Вагнер" в черный список террористических организаций было отложено Великобританией из-за мятежа Пригожина и заявлений Путина о прямых связях группы с российским государством, пишет The Times.

План Великобритании по внесению частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в черный список террористических организаций был отложен из-за мятежа Евгений Пригожина в июне и заявлений президента РФ Владимира Путина о прямых связях группы с российским государством. Об этом в воскресенье, 30 июля, написала британская газета The Times .

Юридическая основа для внесения ЧВК в перечень изначально была затруднена, поскольку группа действовала в качестве "военизированного формирования", однако после "амнистии" Пригожина ситуация еще более усложнилась, отмечает издание.

Путин: Cодержание ЧВК было на плечах государства

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны 27 июня признал, что российское государство полностью обеспечивало содержание ЧВК "Вагнер", при том что ранее власти неоднократно отрицали причастность к финансированию группировки.

По словам Путина, с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание членов ЧВК "Вагнер" и стимулирующие перечисления из бюджета было выделено 86 млрд рублей, а еще 110 млрд рублей - на страховые выплаты.

"При этом собственник (ЧВК "Вагнер". - Ред) - компания "Конкорд" - через военторг, при всем том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, за год получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей", - сказал Путин.

По мнению правительственных источников The Times, внесение компании в черный список было бы равносильно запрещению деятельности одного из агентств российского правительства, что было бы "крайне необычно и сопряжено с рядом дипломатических и юридических сложностей".

Глава МВД и госминистр Великобритании продолжат работу

При этом министр внутренних дел Суэлла Браверман и госминистр по вопросам безопасности Великобритании Том Тугендхат по-прежнему намерены найти способ объявить "Группу Вагнера" террористической организацией, отмечает издание.

Это запретит британским подданным под угрозой уголовного преследования возможность членства в ЧВК, посещение его собраний, призывы к поддержке группы, публичную демонстрацию ее символики, что поставит ее в один ряд с такими террористическими объединениями, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Кроме того, будут введены финансовые санкции, ЧВК не сможет воспользоваться услугами британских судов, а также привлекать средства через британские финучреждения, отмечает газета.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 29 июля, что боевики частной военной компании "Вагнер", дислоцированные в Беларуси, перемещаются в сторону Сувалкского коридора на границе страны с Польшей и Литвой.

Смотрите также: