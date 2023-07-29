День 521-й войны: ЧВК "Вагнер" идет на запад Беларуси

Премьер Польши Моравецкий говорит об угрозе "гибридной атаки" на страну. Президент Украины побывал на линии фронта. Уполномоченная по правам человека в РФ обратилась в ООН из-за взрыва в Таганроге.

На 521-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в субботу, 29 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Боевики ЧВК "Вагнер" движутся на запад Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о перемещении боевиков частной военной компании "Вагнер", дислоцированных в Беларуси, в сторону Сувалкского коридора, расположенного на границе страны с государствами Балтии и связывающего Беларусь и Калининградскую область РФ.

В эфире RMF FM Моравецкий напомнил, что за последние два года Польша неоднократно сталкивалась с атаками на границе с Беларусью. "Сейчас ситуация становится еще опаснее. У нас есть информация, что более 100 наемников "Группы Вагнера" двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси", - указал он. Польский премьер назвал эти действия "шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию". Он предположил, что боевики ЧВК "Вагнер" под видом белорусских пограничников будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши и таким образом дестабилизировать страну.

Кроме того, сами боевики ЧВК будут пытаться проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, что создаст дополнительные риски, добавил Матеуш Моравецкий.

Ход боевых действий

За сутки Россия нанесла по украинским целям 5 ракетных и 19 авиационных ударов, а также совершила 30 обстрелов территории Украины из реактивных систем залпового огня, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ . Как указано в документе, в результате этих атак были пострадавшие среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома.

О разрушениях и пострадавших в результате российского ракетного обстрела сообщил в этот день, в частности, исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев. По его словам, ракета упала на открытой местности, взрывной волной выбиты окна в жилых многоэтажных домах, а также повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета. Погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения, а авиация сил обороны Украины нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ. Кроме того, ВСУ уничтожили один российский разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня, отмечается в сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили одну артиллерийскую установку ВС РФ на огневой позиции, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава российских военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Со своей стороны Минобороны РФ пишет в вечерней сводке , что 28 июля ВС РФ "нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепр": "Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута".

Также в сводке утверждается, что российские войска успешно отражали "попытки ведения наступательных действий" ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Лиманском направлениях.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска РФ нанесли удары по сосредоточениям живой силы и техники противника, заявляет Минобороны РФ.

Обстрелы территории России и оккупированных РФ украинских территорий

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. По его словам, в результате прямого попадания поврежден один дом. Кроме того, повреждена линия электропередачи, поселок обесточен, добавил Старовойт.

Со своей стороны Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинскими войсками обстреляно село Чуровичи Климовского района. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, частично повреждены четыре жилых дома.

В тот же день назначенный Москвой "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска минувшей ночью "пытались разрушить" ракетами Storm Shadow железную дорогу между Херсонской областью и аннексированным Крымом. По утверждению Сальдо, все ракеты "сбиты ПВО, повреждения уже устранены".

Зеленский на передовой под Бахмутом

Между тем президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в Донецкой области, вблизи Бахмута, где поздравил бойцов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником.

Владимир Зеленский под Бахмутом Фото: Ukrainian Presidentia/Planet Pix/ZUMA/picture alliance

"Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные", - написал глава государства в Telegram.

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН в связи с ракетой в Таганроге

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, а также в "другие компетентные международные органы" в связи с падением ракеты в Таганроге. Произошедшее Москалькова назвала "возмутительным фактом нарушения норм международного гуманитарного права" Украиной, заявив, что хочет "предать огласке" данный инцидент.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после падения ракеты в Таганроге, случившегося 28 июля, за медицинской помощью обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, девять из них в состоянии средней тяжести, еще один - в тяжелом состоянии, он находится в послеоперационной палате, написал губернатор в Telegram.

В Минобороны РФ связали взрыв в центре Таганрога с падением обломков якобы сбитой украинской ракеты, однако украинские власти не взяли на себя ответственность за это происшествие. "Все, что происходит в России, включая Таганрог, является безусловным следствием масштабной войны, затеянной Россией, неконтролируемых процессов распада систем управления разных уровней и нарастающих внутренних протестов", - заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Архангельской области детей вызвали на допрос по делу о "дискредитации" ВС РФ их матерью

Следственный комитет в Архангельской области вызвал на допрос двух детей 9 и 10 лет в качестве свидетелей по уголовному делу против их матери. В интервью интернет-изданию Sota мать детей Лидия Прудовская сообщила, что ее подозревают в "дискредитации" ВС РФ.

По словам женщины, 28 июля следователь вручил ей три повестки на допрос, две из них касались ее дочери и сына. Как отмечается далее, семья проживает в закрытом городе Мирный неподалеку от космодрома "Плесецк" и нескольких военных частей. В сентябре 2022 года Прудовскую привлекали к административной ответственности за антивоенные посты в соцсети "ВКонтакте".

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