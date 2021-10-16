"Опасный шаг" и его последствия: СМИ ФРГ об эскалации между РФ и НАТО

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что РФ временно приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, прекращает деятельность информационного бюро альянса в Москве, а также с 1 ноября 2021 года отзывает аккредитацию сотрудников военной миссии связи НАТО в российской столице, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, мотивированное тем, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки, вызвало большой международный резонанс. Что пишут о росте напряженности в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом немецкие СМИ?

FAZ: "Издевка со стороны Москвы"

По мнению обозревателя газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Андреаса Росса (Andreas Ross), "решение России закрыть свое постоянное представительство при штаб-квартире НАТО и одновременно с этим отозвать аккредитацию у направленных в Москву представителей НАТО не станет потрясением для альянса и европейской безопасности".

При этом слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "ни в какой совместной работе НАТО не заинтересована", журналист называет "привычной издевкой". "Ведь НАТО и так не хочет слышать о "совместной работе" со страной, которая при помощи насилия перекраивает карту Европы и вмешивается в политику европейских стран посредством кибератак. Неслучайно НАТО считает "агрессивные действия России" (наряду с терроризмом) одним из своих главных вызовов", - подчеркивает Росс.

Вместе с тем автора комментария тревожит эскалация между НАТО и Москвой. "Ведь именно тогда, когда отношения находятся в упадке, важную роль играет возможность устанавливать контакт без лишних осложнений. Как бы там ни было, при помощи широких жестов возобладать над вызовами, связанными с Путиным, не удастся. Этот урок из букваря Барака Обамы уже усвоил Эмманюэль Макрон", - резюмирует обозреватель FAZ.

Süddeutsche Zeitung: Контакты с Западом обрывает Кремль, а не наоборот

В свою очередь обозреватель газеты Süddeutshe Zeitung Зильке Бигальке (Silke Bigalke) называет перекрытие Москвой каналов для общения между НАТО и Россией "опасным шагом, который, к сожалению, не стал неожиданностью".

"Вообще-то так было всегда: когда высылают российских дипломатов - будь то из-за вмешательства (России. - Ред.) в выборы, как было в Вашингтоне, отравлений, как было в Лондоне, или скрытой деятельности спецслужб, как сейчас с НАТО, - российское министерство иностранных дел в итоге отправляет домой иностранных дипломатов. Это называется принципом обоюдности. Однако закрытие представительства (РФ при НАТО. - Ред.) выходит за рамки этого принципа", - констатирует автор.

При этом Бигальке высказывает мнение, что именно Кремль, а не Запад становится инициатором разрыва связей. "Москва постоянно строит из себя обиженную, а МИД РФ подтасовывает подходящим образом факты. Поэтому (в России. - Ред.) все время говорят, что Запад разрушает мосты и отказывается вести диалог. А ведь именно Кремль, объявляющий западные организации нежелательными, сейчас разрушил очередной канал коммуникации. Этот метод работает так: надо выбежать из комнаты, громко хлопнув дверью, а потом начать жаловаться, что с тобой никто не хочет разговаривать", - рассуждает журналистка.

С ее точки зрения, сложившаяся ситуация опасна именно потому, что речь идет о коммуникации в военной сфере: "Одно дело - дипломатические конфликты, и совсем другое - обмен информацией между вооруженными силами по их каналам, когда они сообщают друг другу об учениях и в случае необходимости успокаивают противную сторону, если вблизи ее границ в очередной раз пролетел военный истребитель. В таких случаях диалог предотвращает реальные конфликты. У России и НАТО для таких целей официальных каналов больше нет".

Handelsblatt: ФРГ нужно указать РФ на границы допустимого

Комментируя решение России приостановить работу своего представительства при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, обозреватель деловой газеты Handelsblatt Маттиас Брюггман (Matthias Brüggmann) призывает политические партии, которые сформируют новое правительство Германии, определиться с общей позицией в отношении Кремля и того, какие границы ему не должно быть позволено переходить.

"Закрытие российского представительства в НАТО и прекращение деятельности информационного бюро НАТО в городе на Москве-реке, - только предвестники того, что Западу следует ожидать от Кремля, в течение ближайших недель, - прогнозирует журналист. - В Германии ведутся переговоры о формировании нового правительства и его политических приоритетах. В США президент Джо Байден сейчас занят борьбой за свою повестку реформ. Президент Владимир Путин воспользуется этим опасным вакуумом власти на Западе, чтобы поиграть с огнем".

С точки зрения Брюггмана, в настоящий момент "Москва пытается расширить возможности России в международных отношениях". В качестве подтверждения своих слов журналист упоминает аннексию Крыма, кибератаки, вероятно, связанных с РФ хакеров на правительства западных стран, а также деятельность "российских армий троллей" в интернете, "публикующих за деньги якобы независимые комментарии".

"За всем этим стоит двойная цель: представить политику России на Западе в более благоприятном свете и добиться политических выгод. Ведь чем бессовестнее вмешательство РФ на Западе, тем больше ЕС и США будут заняты тем, чтобы отразить именно эту экспансию России. Попытки заставить РФ выполнять обязательства, данные ею в рамках членства в Совете Европы, при этом отходят на второй план: соблюдение прав человека, свободные выборы, свобода прессы и правовое государство. Пока Запад занят собой, Путин будет продолжать прощупывать, как далеко он может зайти в борьбе за безопасность в Европе и геополитическое влияние - борьбе, которую сам Путин стремится представить как конкуренцию различных систем", - считает журналист Handelsblatt.

С точки зрения Маттиаса Брюггмана, "именно поэтому в переговоры о формировании правительственной коалиции так важно отдельной главой включить вопрос об отношении (Германии. - Ред.) к России". Ведь, по мнению автора комментария, разногласия в этой области, которые имеются у Социал-демократической партии (СДПГ), с одной стороны, и Свободной демократической партии (СвДП) и Союз-90/"Зеленые", с другой стороны, Кремль "безжалостно использует" в своих целях.

"Партии (которые войдут в новое правительство ФРГ. - Ред.) должны договориться между собой, на какие границы они укажут России. И насколько они будут готовы пойти Кремлю на встречу, если он вернется на путь сотрудничества", - заключает журналист.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

