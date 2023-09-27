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СМИ: "Дочка" немецкой компании в РФ делает станки для ВПК

Даниил Сотников
28 сентября 2023 г.

Российский ВПК продолжает получать станки одного из крупнейших в мире производителей - немецко-японской компании DMG MORI.

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Тестирование танка на "Уралвагонзаводе" в России
Тестирование танка на "Уралвагонзаводе" в РоссииФото: Donat Sorokin/Tass/dpa/picture alliance

Российская дочерняя компания одного из крупнейших в мире производителей станков - немецко-японской компании DMG MORI - продолжила после начала войны и введения санкций производить в России оборудование, которое используется военно-промышленным комплексом РФ. Об этом сообщает издание "Агентство" в среду, 27 сентября.

Компания DMG MORI открыла свой станкостроительный завод в Ульяновске еще в 2015 году. К тому времени санкции Евросоюза уже запрещали поставлять оборудование и технологии для военно-промышленного комплекса России, но несмотря на это заказчиком завода была госкорпорация "Ростех", отмечает "Агентство".

Практически сразу после начала войны 24 февраля 2022 года DMG MORI объявила об уходе из России и остановке работы станкостроительного завода в Ульяновске. Однако ничего этого не произошло, выяснило "Агентство". 

Российское юрлицо компании продолжает работу

Оба российских юрлица DMG MORI - ООО "ДМГ МОРИ РУС" и ООО "Ульяновский станкостроительный завод" - продолжают деятельность в России и не меняли собственников, следует из реестра юрлиц. Обеими компаниями руководит Андрей Соколов, который также числится сотрудником головной компании DMG MORI в Германии. 

Источник "Агентства", близкий к российскому руководству компании, рассказал, что после начала войны завод продолжил работать и приступил к сборке как минимум 200 станков, комплектующие для которых оставались на момент заявления об остановке работы.

Кроме того, российские юрлица компании стали получать комплектующие и станки через Индию и Китай, пишет "Агентство" со ссылкой на базы таможенных деклараций ImportGenius. Компаниям российского ВПК станки продаются через другие фирмы, некоторые из которых также связанные с Соколовым, пишет "Агентство".

В немецкой компании предупреждали о хищении своих станков

Соколов подтвердил "Агентству", что уехал в Германию и работает в немецкой компании DMG MORI, но на дальнейшие вопросы отказался отвечать, сославшись на корпоративные правила. 

В самой DMG MORI еще весной 2023 года заявляли газете Financial Times о хищении своих станков, отмечает "Агентство". В контексте российского вторжения в Украину в компании заявили FT, что разрабатывают систему слежения и удаленного отключения станков в случае, если они начнут использоваться для производства оружия. 

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