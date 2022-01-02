 Смерть на Новый год: что известно о погибшем в белорусской Речице | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 03.01.2022

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Беларусь

Смерть на Новый год: что известно о погибшем в белорусской Речице

В приемное отделение больницы Дмитрий Усхопов был доставлен из райотдела милиции. Его родственники считают, что смерть наступила вследствие избиения силовиками в новогоднюю ночь.

Дмитрий Усхопов из Речицы умер вскоре после задержания 31 декабря 2021 года

Дмитрий Усхопов

Первыми о гибели 28-летнего жителя города Речицa Гомельской области сообщили сотрудники Полесского отделения правозащитного центра "Весна". По их информации, в новогодний вечер парень был задержан на остановке общественного транспорта за распитие спиртных напитков и доставлен в райотдел милиции. При задержании он оказал сопротивление, к нему была применена сила.

Вечером 2 января провластный Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал полутораминутное видео, на котором видно, как Дмитрия Усхопова милиционеры заводят в РОВД. Очевидно, парень был нетрезв. Примерно через полтора часа он был экстренно доставлен оттуда в приемное отделение Речицкой райбольницы, где врачи сразу же начали реанимационные мероприятия. Однако их усилия оказались напрасными, парень скончался.

Версия родных Дмитрия Усхопова

По версии родных погибшего, Дмитрий Усхопов в ночь с 31 декабря на 1 января ехал к матери, чтобы вместе встретить Новый год. На автобусной остановке он привлек внимание милицейского патруля и был задержан. Они не отрицают, что Дмитрий оказал сопротивление, отмечает координатор Полесского отделения ПЦ "Весна" Андрей Медведев.

Правозащитник, находящийся в данный момент за пределами Беларуси, поясняет, что к нему через мессенджеры обратились знакомые погибшего с просьбой предать гласности эту историю, чтобы районные власти ее просто не замяли. Ведь уже через полтора часа после задержания милиционеры привезли Усхопова в приемное отделение райбольницы в состоянии клинической смерти.

Никакой политической подоплеки в инциденте родные погибшего не усматривают. Однако они считают, что парень был сильно избит в РОВД, и когда он перестал подавать признаки жизни, ему не была вызвана скорая помощь. Сперва его пробовали привести в чувство поливая водой, а когда предпринятые милиционерами меры не помогли, они сами отвезли парня в больницу, где врачи констатировали смерть.

Подозрения в чрезмерном применении силы были очевидными, и история, отмечает Андрей Медведев, быстро с регионального уровня вышла в топ белорусских новостей.

Странности осмотра

Родная сестра погибшего Светлана Герасимович в комментарии для DW указала, что первыми его тело увидели она и отец. Вся одежда Дмитрия Усхопова вплоть до нижнего белья была насквозь пропитана водой до такой степени, что "даже хлюпала". Это зафиксировал и дежурный терапевт: парень поступил в больницу уже в состоянии клинической смерти и почему-то весь мокрый. То есть это не было омытием тела перед реанимационными мероприятиями, как сейчас это пытаются выставить, говорит Светлана Герасимович.

Кроме того, на голове погибшего имеется рана размером примерно в полтора сантиметра, а запястья, где милиционеры защелкнули наручники, были синими. На опубликованном провластным Telegram-каналом видео, продолжает женщина, видно, что у Дмитрия по прибытии в районный ОВД нет никаких ран, а в больницу он был доставлен уже с ними.

Светлана возмущена намеками о вероятном злоупотреблении братом спиртным. После службы в армии, отмечает она, Дмитрий сразу же женился и пошел работать в местный "Горгаз", где его задачей было делать обход и фиксировать утечку газа - на такую должность берут только ответственных людей. Также Дмитрий серьезно увлекался футболом, имел множество наград. У него осталась пятилетняя дочь.

Версия белорусских властей

3 января на пресс-конференции МВД, посвященной обеспечению общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, начальник управления по охране правопорядка ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя прокомментировал инцидент в Речице очень коротко: "Сотрудники действовали в соответствии с действующим законодательством, в настоящее время по факту смерти гражданина подразделением Следственного комитета проводится проверка, назначены необходимые экспертизы".

Ранее был опубликован официальный комментарий Следственного комитета Беларуси, в котором говорилось, что по предварительным выводам экспертов СК, смерть Дмитрия Усхопова "не носит травматического характера". Сотрудники милиции задержали его 31 декабря в 23 часа 10 минут с признаками сильного алкогольного опьянения. Из-за оказанного сопротивления к нему была применена физическая сила.

По версии СК, далее парня доставили в Речицкий РОВД, а затем в рамках административного процесса повезли на медицинский осмотр в районную больницу. При подъезде к медучреждению ему стало плохо. Молодого человека срочно доставили в реанимацию, однако в 1 час 20 минут 1 января медики констатировали его смерть. Oжидается заключение экспертного исследования. Вечером 3 января СК сообщил, что в крови погибшего обнаружено 4,3 промилле алкоголя, а в личных вещах нашли пакетик с марихуаной, и аналогичное вещество обнаружено в моче.

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    Автор: Янина Мороз



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